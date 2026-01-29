Tir de fona
Cosme Sastre y Antonia Cuenca se imponen en el Trofeu Sant Sebastià
La competición de tir de fona, organizada por la AVV Es Fortí, reunió a participantes de todas las categorías en Palma
Cosme Sastre y Antonia Cuenca fueron los vencedores del Trofeu Sant Sebastià de tir de fona, evento organizado el pasado fin de semana por la Asociación de Vecinos de Es Fortí. El acto de entrega de trofeos contó con la presencia de Lupe Ferrer, regidora de Comerç, Restauració i Autònoms del Ajuntament de Palma, acompañada por Salvador Maimó, presidente de la AVV Es Fortí, y Jaume Darder, presidente de la Federació de Tir de Fona.
En la categoría juvenil, el primer puesto fue para Luis Mestre, seguido de Juan Carlos Pérez y Eiza de Souza, segundo y tercero, respectivamente.
En la categoría femenina, la victoria fue para Antonia Cuenca, con Isabel Cobos en segunda posición y Vanessa Castillo en la tercera.
En la categoría masculina, Cosme Sastre se alzó con el primer puesto, mientras que Jerónimo Matemalas y Alfredo Calderón ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.
Desarrollo y actividades paralelas
Durante la jornada, además de la competición principal, se llevó a cabo un taller de formación y promoción de la modalidad, que concluyó con una competición adicional. En esta prueba se entregaron trofeos a los tres primeros clasificados, fomentando la participación y el aprendizaje entre los asistentes.
