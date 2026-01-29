Este es el código QR para denunciar de forma anónima actos violentos en los campos de fútbol

Jordi Horrach, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), ha anunciado este jeves, en la Asamblea Extraordinaria de la FFIB, que se ha implantado un sistema de denuncias anónimas, a través de códigos QR, para combatir la violencia en los campos de fútbol.

Bajo el lema ‘QR por un fútbol seguro’, está nueva acción está enmarcada dentro de la campaña permanente anti-violencia de la FFIB: la finalidad es que cualquier persona que vea o sufra un acto violento en unas instalaciones deportivas, ya sea entre mayores o menores de edad, sepa dónde denunciarlo y pueda hacerlo casi en el momento.

Se han diseñado adhesivos con un código QR que, al escanearlos, remiten directamente a un cuestionario para poder denunciar o informar a la FFIB de un acto violento ocurrido en las instalaciones deportivas.

Los adhesivos deben colocarse en lugares bien visibles de las instalaciones: en las puertas de los vestuarios, en la puerta o cristalera de los locales sociales y en aquellos espacios que se consideren adecuados para que sean conocidos y accesibles para todo el mundo.

Código QR de la FFIB para denunciar actos violentos / FFIB

Una vez se accede al formulario, se deberá indicar si se trata de:

Una acción violenta entre adultos. Si están implicadas personas menores de edad.