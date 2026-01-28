Ciclismo
El portugués António Morgado se impone bajo la lluvia en el Trofeu Calvià
El ciclista de UAE ha vencido en la pimera prueba de la Challenge Mallorca tras jugarse el primer puesto en un mano a mano en la recta final contra el español Héctor Álvarez
Maria Quetglas
El portugués António Morgado (UAE Team Emirates) se ha adjudicado este miércoles la victoria en el Trofeu Calvià, primera prueba de la XXXV Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca, disputado con salida y llegada en Palmanova y marcado por una intensa lluvia que endureció el desarrollo de la carrera.
Morgado se impuso en la meta al español Héctor Álvarez (Selección Española) tras una llegada en solitario de ambos corredores, que cruzaron la línea de meta con un tiempo de 3h51’06’’. La tercera posición fue para el noruego Adne Holter (Uno-X Mobility), que entró a 42 segundos de la cabeza.
La jornada estuvo condicionada por unas duras condiciones meteorológicas, con lluvia persistente durante buena parte del recorrido. Desde los primeros kilómetros, la carrera quedó marcada por una escapada protagonizada por Adne Holter, el francés Adrien Boichis (Red Bull–Bora–Hansgrohe) y el alemán Georg Steinhauser (EF Education), que llegaron a rodar con ventajas cercanas al minuto y medio sobre el pelotón.
El movimiento decisivo se produjo en la última subida al Coll de sa Gramola, a falta de 24 kilómetros para la meta, cuando Morgado lanzó un potente ataque en busca de los escapados, llevándose a su rueda a Héctor Álvarez. A 15 kilómetros del final, ambos lograron neutralizar la fuga y se jugaron la victoria en un emocionante mano a mano que se resolvió a favor del corredor portugués.
Mañana, jueves 29 de enero, se disputará el Trofeu Ses Salines, en la modalidad de contrarreloj por equipos (CRE), sobre 24 kilómetros. La salida del primer equipo se dará a partir de las 14h. La Challenge Ciclista Mallorca cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), a través de los Fondos Next Generation.
