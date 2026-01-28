Fútbol
El Mallorca Juvenil, eliminado de la Copa del Rey en la prórroga
Los bermellones resistieron durante todo el partido ante la superioridad del Madrid, pero perdieron finalmente por un gol de Ciria en el minuto 103
Aina Segura Quetglas
El Mallorca Juvenil ha caído en octavos de la Copa del Rey contra el Real Madrid en la prórroga (1-0). El Mallorca luchó, resistió y no puso las cosas fáciles a los blancos, quienes no encontraron portería hasta el minuto 103 por medio del recién incorporado del Sevilla Alexis Ciria.
Los bermellones comenzaron muy entonados el partido: su intensidad y el elevado ritmo de partido que propusieron provocaron diversas ocasiones a favor y errores del rival. Sin embargo, el Madrid consiguió parar la embestida inicial de los mallorquines y hacerse con el dominio del partido. Su superioridad se alargó también durante la segunda parte, pero el Mallorca, dispuesto a no regalar nada a los de blanco, repelió todas sus ocasiones.
La solidez del Mallorca en defensa fue tal que el partido tuvo que irse a la prórroga. Tras algunas ocasiones por ambos lados, fue Ciria quien firmó el 1-0 en favor de los locales que resultaría definitivo y que dejó al Mallorca sin el pase a cuartos.
FICHA TÉCNICA
REAL MADRID: Javi Navarro; Guille (Melvin, 83’), Ferran, Ariel, Lezcano; Pol Durán (Viega, 59’), Beto, Carlos Díez (Mena, 109’); Gabri Valero (Adri Pérez, 83’), Barroso (Enzo alves, 71’) y Liberto (Ciria, 59’).
MALLORCA: Adriano; Carvajal (A. Hurtado, 84’), Iago, Mykola, Orejuela; Yerga, Biel; Abdu (Pablo, 71’), Dani Ramos (Damià, 102'), Álvaro (Hugo Fresneda, 102'); y Michael (Jorge, 71’; Anastasios, 109’).
GOL. 1-0 (103’): Ciria.
ÁRBITRA. Calvo Valentín (Madrid). Amonestó a Dani Ramos (47’), Beto (59’), Orejuela (64'), Álvaro (85’), Ferran (88'), Lezcano (106’), Melvin (117’) y al preparador físico del Mallorca, Álvaro San José (66').
ESTADIO. Ciudad Real Madrid (campo 7). Partido disputado bajo un intenso viento, con rachas superiores a 50 km/h que fueron amainando con el paso de los minutos.
