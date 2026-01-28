El Atlético Baleares no descarta más fichajes: "Hay que estar atentos hasta el último día, puede pasar cualquier cosa"

El Atlético Baleares ha presentado esta mañana en la sede de Conectabalear a sus dos fichajes de invierno: Marc Lachèvre y Álex Pachón. A menos de una semana para que cierre el mercado, el director general Patrick Messow no descarta que haya más incorporaciones: “Estamos atentos al mercado, especialmente a las fichas sub-23 que puedan quedar libres. Estamos muy contentos con la plantilla que tenemos y tranquilos. Si vemos algo que pueda aportar y ayudar al equipo, lo incorporaremos, pero sin prisa y con cabeza. El equipo está funcionando bien, pero hay que estar atentos hasta el último día, porque puede pasar cualquier cosa”.

Lachèvre llegó a inicios de mes procedente del Bergantiños y ya ha sido titular en los dos últimos partidos del conjunto blanquiazul como lateral derecho. Mientras que Pachón aterrizó en la isla la semana pasada desde Unionistas, equipo de Primera Federación. El delantero ya pudo disputar algunos minutos en el último encuentro ante el Torrent. “Queremos destacar de ambos la predisposición que han tenido para venir. No es la primera vez que contactábamos con ellos, ya sabían de nuestro interés, pero están aquí porque han querido venir, y eso es algo que hay que agradecer”, ha declarado Marc Julià, director deportivo.

El lateral, que estuvo en las inferiores del Espanyol con Luis Blanco y también en la cantera del Barcelona, se está aclimatando muy pronto al club: “La adaptación está siendo bastante rápida, y eso es gratificante para todos. Vengo a ayudar y cuanto más fácil lo ponga, mejor. Estoy conectando bien con los compañeros y con el cuerpo técnico. También estoy muy agradecido por la oportunidad de empezar como titular estas últimas semanas y espero que todo siga yendo bien”.

El punta, por su parte, considera que puede compenetrarse bien con el ‘pichichi’, Jaume Tovar: “Soy un delantero al que le gusta jugar acompañado. Me siento cómodo jugando con dos delanteros y también en distintas posiciones. Puedo bajar a recibir y asociarme. Espero tener buena química con Jaume y con todos los compañeros, algo que ya está ocurriendo porque conocía a varios de antes”. El ariete coincidió con Jofre y Moha Keita en el Girona, donde llegó a debutar con el primer equipo en Segunda División, y con Rubén Bover en el Andorra.

Su incorporación ha sido posible gracias a Florin Andone, que fue dado de baja debido a su lesión de larga duración, un gesto que ha agradecido Julià: "Queremos agradecer también a Florin, que ha puesto todo de su parte para que Alex pueda estar con nosotros, entendiendo que no llegaba a tiempo para competir esta temporada".

Messow, Lachèvre, Pachón y Julià, con la tercera equipación del Atlético Baleares. / ATB

En lo que respecta al momento que vive el equipo, el Atlético Baleares se sitúa segundo en la tabla a tres puntos del líder, el Poblense. “Este es nuestro segundo año en la categoría. El año pasado éramos un poco novatos, pero es una liga tremendamente competida y muy igualada. Pensar que habrá un líder con diez puntos de ventaja es muy difícil”, ha expresado el director deportivo.

Con estas dos incorporaciones, el club refuerza una plantilla que se ha quedado corta en algún tramo de la primera vuelta debido a las lesiones. “Esta temporada hemos mantenido parte de la plantilla, pero más del 50% es nueva, y eso requiere un periodo de adaptación. Apostamos por una plantilla más de calidad que de cantidad y las lesiones nos hicieron pasar un pequeño bache, incluso saliendo del playoff una jornada. El mercado de invierno está para corregir y mejorar. Ahora estamos donde queremos estar y preparados para conseguir el objetivo”, ha concluido Marc Julià.