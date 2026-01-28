Albert Riera, en el radar del Eintracht Frankfurt

Sorpresa en el fútbol alemán. Tras el despido del entrenador Dino Toppmöller, el Eintracht Frankfurt parece haber encontrado ya un sustituto. Según informa la radiodifusora Hessischer Rundfunk, se trataría del mallorquín Albert Riera. El técnico de 43 años es actualmente entrenador del club esloveno NK Celje. Anteriormente, en su corta carrera como entrenador, trabajó entre otros en el Girondins de Burdeos. Un fichaje por el Eintracht Frankfurt sería el primer compromiso de Riera en una liga europea de primer nivel.

Como jugador en el Liverpool y el Galatasaray

Como futbolista, Riera, natural de Manacor, tuvo una trayectoria destacada. El internacional español en 16 ocasiones comenzó su carrera en el Real Mallorca. Tras sus primeros años como profesional a comienzos del nuevo milenio, en los que ganó la Copa del Rey, el centrocampista se marchó en 2003 a Francia para jugar en el Girondins de Burdeos, que entonces militaba en la primera división. Otras etapas de su carrera incluyen el Espanyol de Barcelona, el Manchester City, el FC Liverpool, el Olympiakos del Pireo, el Galatasaray de Estambul y el Udinese Calcio.

Poco antes de finalizar su carrera regresó a la isla para jugar en el Real Mallorca. Fue una etapa breve: tuvo un enfrentamiento con el entonces entrenador Miquel Soler y posteriormente fue despedido del club. Terminó su carrera en Eslovenia.

Entre sus mayores éxitos como jugador figuran, además de la Copa del Rey con el Real Mallorca, una liga griega y una liga turca. Como entrenador, en 2023 logró con el NK Olimpija Ljubljana el doblete de liga y copa en Eslovenia.

“Estamos en la recta final”

Según el Hessischer Rundfunk, aún no hay confirmación oficial del acuerdo, pero esta debería producirse en breve. En la asamblea de socios del Eintracht celebrada el lunes por la noche (26/1), el portavoz de la directiva, Axel Hellmann, habría anunciado que el club presentará “en breve” a un nuevo entrenador: “Estamos en la recta final”.