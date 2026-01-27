La XXXV Challenge Ciclista Mallorca levanta el telón con el Trofeu Calvià

Tras la prueba femenina, arranca este miércoles la XXXV edición de la Garden Hotels & Resorts Challenge Ciclista Mallorca, una de las grandes citas del calendario internacional de inicio de temporada, que se pone en marcha con la disputa del Trofeu Calvià, con salida y llegada en Palmanova.

Uno de los mayores alicientes será la presencia del mallorquín Enric Mas, que regresará después de muchos años sin participar en una prueba de su tierra natal, aprovechando la ocasión para coger sensaciones en su regreso tras la tromboflebitis que le apartó del circuito tras el pasado Tour de Francia.

Sin embargo, el nombre más destacado que estará en Mallorca será Remco Evenepoel. El doble campeón mundial de contrarreloj ha elegido la isla para arrancar su preparación de cara a las grandes vueltas, por lo que la expectación con su figura será máxima una vez se suba a la bicicleta.

Otro deportista que tratará de brillar durante esta semana en la isla es el alemán Florian Lipowitz, que abre su temporada tras un 2025 en el que alcanzó la tercera posición del Tour de Francia como mayor logro.

La jornada inaugural arrancará a las 12:20 horas y tiene prevista la llegada en torno a las 16:15h, marcando el pistoletazo de salida a una edición que volverá a situar a Mallorca en el escaparate del mejor ciclismo mundial. El programa de este 2026 mantiene el formato de cinco pruebas, con una gran novedad histórica: la inclusión, por primera vez, de una contrarreloj por equipos (CRE), que se disputará en la segunda jornada. El calendario completo queda configurado de la siguiente manera:

Trofeu Calvià (miércoles 28 de enero)

Trofeu Ses Salines–Colònia de Sant Jordi. Contrarreloj por Equipos (jueves 29 de enero)

Trofeu Serra de Tramuntana (viernes 30 de enero), con salida en Selva y llegada en Lluc

Trofeu Andratx–Pollença (sábado 31 de enero), con final en el Mirador d’es Colomer

Trofeu Mallorca Fashion Outlet–Passeig Marítim de Palma (domingo 1 de febrero)

El pelotón estará compuesto por 21 equipos, entre ellos ocho UCI World Team, diez UCI Pro Team, tres UCI Continental Team, además de la Selección Española sub-23, lo que garantiza un gran nivel competitivo. Con un recorrido exigente, escenarios emblemáticos y un cartel de primer nivel, la Challenge Ciclista Mallorca, que cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB), a través de los Fondos Next Generation, vuelve a consolidarse como uno de los grandes bancos de pruebas del ciclismo profesional en el arranque de la temporada