Cortes de tráfico y 31 líneas del TIB alteradas en Mallorca por la Challenge Ciclista

Habrá cortes de tráfico en Mallorca y alteraciones de más de 30 líneas del Transporte Público de las Islas Baleares (TIB) por la disputa de la Challenge Ciclista en la isla del 28 de enero al 1 de febrero. Durante cinco días varias carreteras sufrirán cierres puntuales y temporales en los siguientes municipios: Palma, Calvià, Ses Salines, Selva, Andratx y Pollença, entre otros.

Desde este miércoles, los focos en la carretera estarán en ciclistas de la talla del belga Remco Evenepoel, campeón del mundo y campeón olímpico de ruta y contrarreloj, que vestirá por primera vez el maillot de su nuevo equipo Red Bull-Bora; Florian Lipowitz, tercero en el último Tour; o el mallorquín Enric Mas, que volverá a la competición seis meses después de retirarse del Tour de Francia por una lesión; pero también en las modificaciones de la rutinas de muchos habitantes.

Servicio del TIB alterado

En la página web del TIB (tib.org) informan que las líneas 101, 107, 121, 122, 202, 203, 312 i 517 suprimen su servicio del miércoles 28 al domingo 1 de febrero. Mientras que por otra parte, se alteran las paradas de Andratx, Palma y Palmanova. Además, las líneas 201, 204, 205, 232, 301, 302, 303, 304, 312, 313, 314, 322, 342, 441, 442, 501, 508 y A51 pueden sufrir retrasos. Recomiendan consultar la información detallada en los documentos adjuntos de su página web.

Cortes de carreteras en Mallorca

Desde el Consell de Mallorca también informan los tramos y los días en que estarán cerradas las carreteras, como ya hicieron con la prueba femenina que se disputó del 24 al 26 de enero y que afectó a casi 60 vías de circulación.

En su página web de incidencias (http://www.conselldemallorca.info/sit/incidencies/) informan de qué vías y cuándo sufrirán restricciones por la disputa de la prueba deportiva.

Por dónde se disputan las cinco etapas en Mallorca

La primera etapa se llama Trofeo Calvià y sale y acaba en Palmanova recorriendo otros municipios como Sóller, Deià, Valldemossa y Andratx.

El segundo trofeo es un contrarreloj por equipos que se disputará entre Ses Salines y la Colònia de Sant Jordi.

La tercera etapa es el Trofeo Serra de Tramuntana que recorrerá varios municipios como Selva, Alcúdia, Pollença, Sóller, Bunyola, Santa María, Consell, Binissalem y Lloseta entre otros, para acabar en Lluc.

El cuarto día de competición arrancará en Andratx y finalizará en Pollença. Los ciclistas acumularán duros kilómetros en sus piernas por municipios como Estellencs, Banyalbufar, Valldemossa, Deià y Sóller.

La última etapa empezará en el Mallorca Fashion Outlet y acabará en el Paseo Marítimo de Palma. Recorrerán varios municipios como Sineu, Montuiri, Porreres y Maria de la Salut.