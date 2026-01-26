Pilotades: Polonia vuelve a distinguir al delantero mallorquín Ángel Rodado

El jugador Ángel Rodado (Palma, 1997) ha sido distinguido como el mejor futbolista de la Liga 1 de Polonia -segunda categoría-. El mallorquín, que se ha convertido en una auténtica figura en el fútbol de este país, lidera el equipo Wisla Cracovia polaco con el que ha logrado numerosos éxitos. El exdelantero mallorquinista ya logró este galardón en 2024 y es de los pocos jugadores en repetir dos temporadas consecutivas.

El Mallorca juvenil iguala ante el Cornellà

El Mallorca juvenil cedió un empate a uno en la prolongación ante el Cornellà tras adelantarse, también en el tramo final, el rojillo Dani Ramos. Los bermellones, que este miércoles juegan ante el Real Madrid los octavos de final de la Copa del Rey en la capital de España a partido único, jugaron con Adriano, Carvajal (Yerga), Fresneda (Orejuela), Iago Mendes, Mykola, Hurtado (Rubin), Morera, Biel Serra, Anastasios (Whyte), Dani Ramos y Pau Arbós (Torres).

El San Francisco juvenil se lleva el derbi

Un tanto de Álvaro González en las postrimerías de la primera parte dio el derbi al San Francisco ante el Constància. El duelo fue muy igualado y tal vez los de Inca merecieron mejor suerte. Los escolares jugaron con Casanella, Rojals, Oriol Tejada, Álvaro González, Spencer, Guzmán, Álvaro Fernández (Burgaya), Horrach (Molina), Quirós (Franco), Jordi León (Xayron) y Avilés. Los blanquinegros lo hicieron con Jordi Mir, Florit (Mascaró), Dimitrov (Luis García), Valentino (Crespí), Fontcuberta, Aleix Cortés (Mairata), Diego Arbós, Josep Coll, Raúl Fernández, Patricio (Pau Lluís) y Noah.

El Mallorca internacional femenino gana la copa

El Mallorca Internacional se adjudicó la Copa FFIB de Tercera División femenina al imponerse en la final, disputada este sábado en el anexo de Son Moix, por 3-0 al Manacor. Marcaron Saira Beltrán, Abril Sampol y María Deudero, que no salieron de titulares. Un Internacional que jugó con Sofía Canca, Vives, Colomar, Noa, Aitana Collado, Teresa Febrer, Martina, Saray, Blanca, Agata Pizà. Por su parte, las rojiblancas alinearon a Cati Cueto, Marga Morey, Cirer, Cris, Tania Sánchez, Tamara, Bárbara Ginard, Marina, Aina Maria, Andrea y Sandra Fernández.

El Balears femenino tuvo jornada de descanso

El Balears femenino no jugó este pasado fin de semana al tener jornada de descanso. Las blanquiazules volverán el próximo sábado, a las 17:30 y en Son Malferit, ante el Espanyol.

El Collerense y el Rotlet Molinar se presentan

Dos clubes de Palma eligieron el pasado viernes para realizar la presentación de sus respectivas plantillas, el Collerense y el Rotlet Molinar. Todos los conjuntos de estos clubes desfilaron sobre el terreno de juego ante el sonoro aplauso de los presentes.

La selección balear sub-10 de futsal se ejercita

La selección balear sub-10 masculina de fútbol sala se ejercitó ayer por la tarde en el polideportivo José Tirado de Son Ferrer. Lo hizo con dos convocatorias bajo la dirección del técnico Andreu González. En la primera acudieron Arnau Amor, Gael Borrazas, Joan Fornés y Marc Pascual (Llevant de Manacor); Tomás Bonello, Etien Marín y Lucas Vera (Son Oliva), Llorenç Casaus (Inter Campos); Pep Gayà (Sant Joan), Hugo González, Renzo Prieto y Tymon (Alcúdia); y Sahel López, Marc Nicolas y Miguel Ángel Reina (Joves d’Inca).

La segunda convocatoria de la sub-10 de futsal

Y en la segunda convocatoria acudieron: Abel Cano, Ian Hernández y Álvaro Pérez (Son Ferrer Atlètic); Gabriel Coll, Marcos Cruz, Carlos Eugui, Nil Muñoz y Didier Sayago (Entreculturas Montesión); Elías Fernández, Hugo Martín, Dividas Valeinia y Xisco Yáñez (Racing Andratx); David Martínez y Thiago Sánchez (La Salle Pont d’Inca); y Leo Tur (ETB Calvià).

Asamblea de la Balear este próximo miércoles

La Federació de Futbol de les Illes Balears ha convocado para este próximo miércoles, a las 18:00 horas, una asamblea extraordinaria en Palma.