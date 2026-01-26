El Mallorca homenajea a los abonados con 25 o más años de vinculación

"Es el primer reconocimiento que nos hace el club en los 30 años que llevo de socio y eso se aprecia, estoy agradecido", asegura Alberto Benito, abonado 665, poco después de recibir una insignia de plata y un diploma conmemorativo en Son Moix.

El club bermellón está llevando a cabo este lunes un nuevo acto de homenaje a la fidelidad de sus abonados, en una jornada dedicada a quienes acumulan 25 o más años de vinculación con la entidad. "Es un detalle que siempre hace ilusión", resalta Alberto Cruz, que recuerda orgulloso su número de abonado. "Soy el 466 y quiero llegar a ser el número uno algún día", bromea con una sonrisa.

Insignias que entrega el Mallorca a sus fieles abonados. / RCD Mallorca

Un total de 1.023 abonados están recogiendo sus presentes en el Área Social de Son Moix, en un acto que se está desarrollando en dos franjas horarias, de 9:30 a 14:00 horas y de 15:30 a 19:00 horas.

Durante la jornada, los abonados están teniendo la oportunidad de inmortalizar el momento con una fotografía en el terreno de juego con su insignia y diploma, con el estadio como telón de fondo.

El presidente y máximo accionista, Andy Kohlberg; el CEO Corporativo, Alfonso Díaz y el director del Área Social, Román Albarrán, están acompañando a los abonados para saludarles personalmente durante distintos momentos de la jornada, como muestra del agradecimiento del club a décadas de apoyo y fidelidad.

Eso sí, algunos no se olvidan del delicado momento deportivo que atraviesa el equipo de Jagoba Arrasate. "Es un reconocimiento bonito porque premia nuestra fidelidad, pero ahora lo que me preocupa principalmente es que el Mallorca se quede en Primera", destaca Andreu Sierra, abonado 596.

Kohlberg y Díaz entregan un diploma a un abonado. / RCD Mallorca

"Esta acción se enmarca dentro de una nueva iniciativa que el club pone en marcha y que se realizará cada año a partir de ahora, dando continuidad al homenaje celebrado la semana pasada a los abonados con 50 o más años de antigüedad. Ambos actos forman parte del programa conmemorativo del 110 aniversario del RCD Mallorca. Con esta iniciativa, el RCD Mallorca continúa poniendo en valor la lealtad de sus abonados, una pieza fundamental en la historia de la entidad", recuerda la entidad en una nota enviada a los medios.