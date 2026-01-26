Karlijn Swinkels (UAE), la más fuerte en el Port d’Andratx

La holandesa Karlijn Swinkels (UAE Team ADQ) se ha impuesto este lunes en el Trofeu Binissalem–Port d’Andratx, tercera y última prueba de la Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca femenina, tras una espectacular resolución en las duras rampas finales de Mon Port. Swinkels ha cruzado la meta con un tiempo de 2h01’56’’, por delante de la alemana Liane Lippert (Movistar Team) y de la noruega Mie Bjørndal Ottestad, que han entrado con el mismo registro que la vencedora tras un emocionante desenlace en los últimos metros.

La jornada se decidió en los tres kilómetros finales de ascensión a Mon Port, donde un selecto grupo de ocho corredoras se jugó la victoria. Este grupo se había formado a 26 kilómetros de la meta, tras una intensa selección provocada por el alto ritmo impuesto desde el inicio de la prueba. En el momento clave, Swinkels demostró ser la más fuerte y logró así la segunda victoria para el UAE en esta edición de la Challenge, después del triunfo conseguido en Felanitx por la francesa Maeva Squiban.

El pelotón de ciclistas durante la última etapa de la Challenge Mallorca. / Unisport

La etapa estuvo condicionada por las adversas condiciones meteorológicas, que obligaron a recortar el recorrido en 30 kilómetros y a retrasar una hora la salida, a la espera de que amainara el fuerte viento. Una vez iniciada, la carrera se desarrolló con total normalidad y a un ritmo muy elevado desde los primeros compases.

Las corredoras ofrecieron un gran espectáculo en esta última jornada, poniendo el broche final a una edición exigente y de alto nivel deportivo de la III Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca femenina, que ha vuelto a situar a Mallorca como escenario de referencia del ciclismo femenino internacional.

La III Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca femenina cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia de Turismo de las Illes Balears (AETIB), a través de los Fondos Next Generation