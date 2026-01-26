Gran actuación del atletismo balear en el Campeonato de España de cross

El atletismo balear firmó una gran participación en los Campeonatos de España de cross, celebrados en el circuito El Pinillo de la localidad cordobesa de Almodóvar del Río, al lograr un podio absoluto, a cargo de la atleta de Formentera Andrea Romero, y con la presencia del mallorquín Adrià Ceballos entre los diez mejores. También cabe citar al atleta de Manacor Martí Ginard, que se clasificó undécimo en categoría sub-23.

La gesta de Andrea Romero es un paso más en la consolidación del auge del atletismo femenino en Baleares, aunque a la de Formentera no le viene de nuevo subir al podio tras haber conquistado todos los títulos de las categorías inferiores. Las atletas Mar Vallés (51) y Gemma Valentina Llabrés (57) completaron el seleccionado isleño, que se clasificó en duodécima posición.

Adrià Ceballos —que se acerca a pasos agigantados a las gestas de históricos como Toni Karmany o Miquel Vidal— finalizó décimo absoluto en un Nacional que se disputó en un circuito embarrado y lleno de agua en algunos tramos, muy cercano a los trazados británicos y del norte de España. El pobler Miquel Àngel Capó acabó 43 y Martín Tomás, 48. Baleares se clasificó en undécimo lugar por autonomías.

En la categoría sub-23 sobresalió el atleta manacorí Martí Ginard, que firmó la undécima posición. Ángel Pérez Rovira (30) y Roberto Almansa (54) contribuyeron a la novena posición por federaciones.

En sub-20 masculino, el mejor balear fue Orión León Rennike, que entró 31; Martí Ferriol acabó 51 y Juan Toni Coll, 53. Por equipos fueron duodécimos.

En sub-20 femenino, Lucía Nina Dupré terminó 48, mientras que Laura Martorell (61) y Jimena Pons (63) certificaron el decimocuarto puesto por equipos.

Categorías sub-16 y sub-18

Las categorías de base disputaron el Nacional el sábado. En sub-16 masculino, Baleares se clasificó en décimo lugar, con Gonzalo Pau Pons (31), Francesc Peña (38) y Martí Ceballos (39).

Las chicas sub-16 fueron undécimas por equipos, con Aina Coll (19), Clara Serra (34) y Claudia Fernández (71) como las mejor clasificadas.

En sub-18 masculino, Geray Mota logró un excelente decimocuarto puesto. David Castañer (50) y Joao Vithor Puigrós (60) fueron los mejores de Baleares.

En sub-18 femenino, Gracia Hevia fue la mejor balear (35), con Mireia Caldentey (43), Claudia Van Boven (47) y Júlia Serra (54) sumando los puntos que les permitieron ser décimas.