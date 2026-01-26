Escándalo en el fútbol balear: proponen cuatro años de sanción a un jugador del Atlas Manacor por pegar a un árbitro

La Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha propuesto interponer una dura y muy grave sanción a un jugador del Club Atlas Deportivo Mallorca por agresión a uno de los componentes del trío arbitral. El juez que ha instruido el caso, tras examinar las distintas versiones que disponía tras recabar información de distintas fuentes, ha propuesto suspender por cuatro años al futbolista. Si se confirmara, el club dispone de una semana para presentar alegaciones, sería una de las más duras en cuanto a tiempo ya que esta territorial ya ha sancionado a perpetuidad a futbolistas por actos muy violentos.

Los hechos sucedieron el pasado 20 de diciembre en el Polideportivo Sa Torre de Manacor en el encuentro de Segunda Regional, grupo B, entre el Club Atlas Deportivo Mallorca y Son Macià, que finalizó con una victoria holgada de los visitantes por 1-7.

Al concluir el duelo un jugador del Atlas fue expulsado por el colegiado Adrià Fontanet, que estuvo asistido por José Miralles y Alfredo Cordero, En esos momentos y cuando los protagonistas del partido se iban para los vestuarios, el mencionado futbolista supuestamente pegó un codazo en el pecho a uno de los asistentes del encuentro. Está acción dejó al colegiado sin respiración durante unos instantes.

Estos hechos fueron presenciados por sus compañeros árbitros y varios testigos. Temiendo por su integridad física, el trío arbitral se encerró en su vestuario y solicitaron la asistencia de la fuerza pública, que se presentó en el campo y que escoltó al árbitro asistente agredido para abandonar el recinto. Una vez afuera, se trasladó al hospital para determinar el alcance del codazo por el que estuvo varios días de baja médica.

Independientemente de que esta acción vaya por el juzgado de lo penal, el Comité de Competición abrió información de inmediato sobre lo sucedido e incoó el pasado día 2 de enero un procedimiento ordinario de sanción.

Tras obtener toda esta información, el juez de este comité ha pasado a los clubes implicados la propuesta de resolución que, entre otras consideraciones, sanciona por un periodo de cuatro años al jugador del Atlas por agredir al colegiado.

Esta federación, que preside Jordi Horrach, lucha para erradicar la violencia del fútbol en Balears. Bajo el lema “Tenim un compromís social: acabar amb la violència”, se están haciendo distintas acciones y actos para concienciar a todos los protagonistas del balompié balear (jugadores, entrenadores, directivos y, entre otros, familiares de los futbolistas) de la importancia de la deportividad y de resaltar los valores.