Triunfos de Joan Gomila e Isla Smith en una CxM Serra Nord marcada por el mal tiempo

Joan Gomila (Xendenguets) e Isla Smith (Malift Mallorca) fueron los ganadores de la VIII CxM Serra Nord, carrera por montaña disputada el sábado cuyo recorrido el club organizador (Sección de Montaña del Club Pollença) modificó debido a la climatología adversa (viento, lluvia, pedrisco y bajas temperaturas), con el fin de garantizar la seguridad de los participantes.

La carrera, prevista con salida en Sóller y un recorrido de 44 km hasta Pollença, se trasladó a Lluc, donde se estableció una distancia de 19 km.

Joan Gomila se impuso con un tiempo de 1h15:34. Pau Benejam (Es Pedal) fue segundo con 1h16:58 y Toni Mir (CA Diaita), tercero con 1h18:34.

En categoría femenina, la primera fue Isla Smith con 1h26:42. Garbiñe Sánchez (Trotadors d’Algaida) acabó segunda con 1h32:14, y Xesca Vila (SM Alcúdia) completó el podio con 1h37:07. Finalizaron 125 corredores.

Distancia corta

La prueba más corta tuvo como ganador a Francesc Obrador (Diaita) con 1h15:33. Llorenç Socías (Diaita) fue segundo con 1h17:01 y Ramón Roselló (AZ Sports Binisalem) completó el podio con 1h18:20.

En féminas se impuso Asmaa Zammou (SMC Pollença) con 1h35:14. Nazarena Fleitas (Malift Mallorca) fue segunda con 1h36:32 y Gisela Solange (Malift Mallorca), tercera con 1h37:19. Completaron el recorrido, con salida desde Lluc, 75 participantes.