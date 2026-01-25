El rugby de base balear triunfa en los Campeonatos de España

Pese a su reciente salida del programa del Centre de Tecnificació de les Illes Balears (CTEIB), el rugby de base de las islas sigue cosechando éxitos. Los combinados U16 y U18 de Baleares consiguieron acabar en primera posición el CESA (Campeonato de España de Selecciones Autonómicas) de segunda categoría disputado en Puerta de Hierro (Madrid).

En el caso de la selección sub-16, con 4 jugadores del Menorca TRUC, 6 del Ponent y 13 del El Toro (con la presencia de los hermanos Lucas, Carlos y Bruno Mazon) se impuso en la previa a Murcia (7-24), empatando a 12 con Madrid B. En la fase final, arrolló a Cantabria (47-7) y ganó de forma más ajustada a Galicia (5-10), proclamándose campeones de España de la categoría B.

También el U18 dejó su huella en estos campeonatos. Tras superar en la fase principal al combinado de Murcia (5-38) y tropezar ante Madrid B (29-12), el quince balear supo levantarse para imponer su ley en la fase decisiva a las selecciones de Cantabria (0-19) y de Galicia 22-12.