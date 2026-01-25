Olmo desatasca las cañerías y Lamine Yamal deja una obra de arte

Lamine Yamal marcó un excelente gol de media chilena. La obra de arte que dejó el extremo de 18 años se llevará todos los elogios y saldrá en todos los highlights. Pero con ser precioso el gol, llamativo y difícil, no fue su acción más valiosa. Era el 3-0 de un Oviedo que se diluía con las primeras gotas de lluvia, hay que ver, y recordó al grueso de la hinchada culé -ya los directivos y a los vips- que se van mojar un año y medio, mientras no se traslade el palco y se instale la cubierta.

La intervención meritoria de verdad, que le responsabiliza y le interpela, tuvo que ver con el 1-0 por la presión que ejerció sobre Javi López para que perdiera el balón en su propia área. Ese balón no salió de ahí, y acabó en la red con un disparo raso y cruzado de Dani Olmo. El centrocampista desatascó las cañerías a tiempo, antes de que aparecieran las urgencias. A los cinco minutos marcaba Raphinha en otro grave error ovetense antes de que Lamine Yamal alimentara la merecida fama de crack. El chorro salió fluido. Luego se desató la otra tormenta.

Tardó el Barça en sacudirse la modorra del solecito, aunque el Oviedo fue despertando uno a uno a cada jugador azulgrana en el marcaje individual que aplicó. Los golpes no desentumecieron a los azulgranas, sin saber superar el incómodo método que aplicó el cuadro ovetense para desactivarles. El Oviedo cometió 13 faltas en el primer tiempo; el equipo más agresivo de la temporada contra el Barça (el Sevilla) hizo 18 en todo el partido.

La defensa había dado síntomas de desatención, admitió Flick, y la cambió para excitar la concentración de la última línea. Ni siempre son los zagueros los culpables si se recuerda que Raphinha se comió los dos córners en el primer palo de Praga, que De Jong perdió el duelo con su par en el primer y se marcó Lewandowski el segundo en beneficio del Slavia.

El deseo de promover la reacción sentando a Koundé y Balde, los menos intensos y a la vez los más utilizados, brindó el regreso del señalado Cubarsí y de João Cancelo, que temía llorar de la emoción por pisar el Camp Nou. Su anterior etapa coincidió con el primer año del exilio de Montjuïc. No dio la jornada para la emotividad y sí para el malhumor con un Oviedo agresivo hasta que encajó los goles. Se derrumbó en cinco minutos.

Lamine Yamal encara a Javi López durante el partido de liga entre el FC Barcelona y el Real Oviedo en el Camp Nou. Fotografía de Jordi Cotrina / JORDI COTRINA / EPC

Cancelo no se entendió con Raphinha ni hablando ambos en portugués. Se proyectó en ataque con iniciativas individuales sin que ninguna acabara de fructificar y su tardío regreso defensivo lo denunciaba Hassan con libertad para proyectarse por la banda.

Ese riesgo lo toleró Flick porque el problema radicaba en la escasa fluidez del juego. El rendimiento global demandaba cambiar a medio equipo, pero solo se quedó en el vestuario Gerard Martín, que había sido amonestado. Entró Koundé para que mejorara la conexión con Lamine Yamal por la banda derecha, sin que fuera culpa de Eric, el más despierto en el primer tiempo.

La transformación real llegó con la equiparación del nivel de equiparando el nivel de agresividad del Oviedo. Era un problema de actitud en la voluntad de presionar en la fase defensiva. Una acción forzó directamente el primer gol de Dani Olmo; la mera intención de apretar inquietó a David Costas para regalar el balón del tanto de Raphinha.