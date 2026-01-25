La mallorquina Louise Sansó conquista la Copa de la Reina

No la olvidará nunca. La Copa de la Reina Iberdrola 2026 se quedará grabada para siempre en la memoria de la mallorquina Louise Sansó. La central del Fundación Cajasol Andalucía se ha proclamado campeona del torneo del KO contra todo pronóstico tras clasificarse en la última jornada a la Copa y venciendo en la final por un contundente 3-0 a un Heidelberg Volkswagen que, actualmente, lidera la Liga Iberdrola.

Histórico por inesperado e histórico por ser el primer título nacional que gana el Fundación Cajasol Andalucía. Sin duda, Louise Sansó escribe su nombre en los anales de la historia del equipo sevillano alzando una Copa de la Reina que la corona como una de las jugadoras más importantes en la historia del club. De esta manera, la jugadora de Vilafranca de Bonany, formada en el CTEIB y en el Club Voleibol Manacor, cierra su gran semana fantástica de la temporada tras ser MVP de la última jornada liguera y proclamarse campeona de la Copa este fin de semana.

Louise Sansó posa con el título de la Copa de la Reina y la medalla de campeona. / FBVIB

El camino hacia el título ha sido duro, pero a la vez, ha dado señales en todo momento de que Louise Sansó y su equipo venían a la Copa para intentar ganarla. Superaron los cuartos de final contra el Ocisa Haro Rioja Voley de la ibicenca Aurora Tur por 3-0 y se colaron en las semifinales presentando candidatura. La gran sorpresa llegó en esa ronda cuando consiguieron doblegar al Avarca de Menorca en un auténtico partidazo, una oda al voleibol, un enfrentamiento que solo el tie-break fue capaz de desequilibrar. Las jugadoras de Bep Llorens se despedían así de su sueño copero, pero dejaron paso a Louise Sansó para que luchara por su primer título como jugadora de élite de voleibol.

Y la central balear y su equipo no se dejaron intimidar ni por la presión ni por los nervios de jugar su primera final, de hecho se aprovecharon de ello y, sabiendo que no tenían nada que perder ante el actual líder de la Liga Iberdrola, salieron a la pista y atropellaron a un Heidelberg Volkswagen que nada pudo hacer para frenar la ilusión de las andaluzas de llevarse la Copa de la Reina, ganado así el torneo con un contundente 3-0 y haciendo historia en el voleibol español.