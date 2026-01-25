Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fallece Trébol, el mejor nacional de la historia del trote balear

Con más de 691.156 euros de ganancias y 89 victorias conquistadas, el adiós del campeón menorquín ha conmocionado a los aficionados

Trébol, durante su despedida en Son Pardo en 2017.

Trébol, durante su despedida en Son Pardo en 2017. / COLAU

Santi Roig

Palma

Trébol, el mejor representante de la centenaria historia del trote balear, falleció este domingo. Vencedor de las mejores carreras del calendario balear, representante mallorquín en la catedral del trote europeo, en Vincennes, así como también en Finlandia, también ganó entre otras carreras el 'Prix du Luxembourg' y el 'Kimmy Grand Prix'. Mostró una capacidad de superación absoluta tras sufrir un cólico y ostenta el récord de victorias consecutivas.

El adiós del campeón menorquín, propiedad de Pau Salord, y al que Biel Pou elevó a los altares del Olimpo con una extraordinaria carrera deportiva, con más de 691.156 euros de ganancias y 89 victorias conquistadas, ha emocionado a los aficionados al trote.

