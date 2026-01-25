Esperança Cladera brilla en el II Trofeo Ciudad de Salamanca en pista

Esperança Cladera brilló en el II Trofeo Ciudad de Salamanca Short Track (pista cubierta), reunión de atletismo celebrada este sábado con la presencia del grupo de trabajo del técnico Juan Sancha (club Speed). Además de la atleta de Muro, que compitió en los 200 metros, destacaron Sebastià Pons, que certificó mínimas en 60 y 200 metros, Teresa Ribas en los 400, y Nuria Muntaner, con registros de mínima en 60 y 200.

Cladera, que como “aperitivo” corrió los 60 metros en 7.69, firmó en los 200 un excelente 23.95. El domingo anterior había registrado 26.63 en Luxemburgo.

También destacó Carmen Marco, que corrió los 60 en 7.48 y los 200 en 24.68, ambas mínimas absolutas. Por su parte, Nuria Muntaner logró 24.71 en los 200 (mínima sub-23) y 7.55 en los 60 (mínima absoluta). Francisca Segura también firmó buenos registros, con 7.61 en 60 y 25.80 en 200. En los 400 metros, Teresa Ribas consiguió la mínima sub-23 con un tiempo de 56.36. En la misma serie, Carlota Peña marcó 59.64, mientras que Clara Company finalizó con 1:03. En los 60 lisos, la porrerenca Apol·lònia Rigo detuvo el crono en 8.19, y Blanca Lladó firmó 8.14.

En categoría masculina, el menorquín Sebastià Pons fue uno de los protagonistas al correr los 60 metros en 6.73 y los 200 en 21.50, ambos registros como mínimas absolutas. Además, el menorquín Vila alcanzó los 15,00 metros en triple salto, Marc Pons superó el 1,94 en salto de altura y David del Moral logró 1,86.