Derrota del Porreres en un partido que acabó media hora tarde por lesión del árbitro

El Porreres, penúltimo en la clasificación y con la urgencia de sumar tras cuatro jornadas sin ganar, no pudo sacar nada positivo en su visita al Atlètic Lleida (2-0) en partido que estuvo marcado por un hecho poco habitual: la lesión del árbitro Ignacio Bordons, que obligó a detener el encuentro durante más de media hora en el tramo final.

El choque empezó cuesta arriba para los mallorquines, que encajaron muy pronto el 1-0, obra de Quim en el minuto 5 en su debut con el conjunto leridano. El tanto dio tranquilidad a los locales, que dominaron los primeros compases.

El árbitro Ignacio Bordons, en el césped tras lesionarse en el Atlètic Lleida-Porreres / @atletic lleida

El Porreres no tardó en reaccionar y antes del primer cuarto de hora obligó al portero local, Pau Torres, a intervenir en dos ocasiones claras, mostrando una actitud valiente pese al golpe inicial. El Lleida, sin embargo, también generó peligro, especialmente a la contra, con un Quim muy activo que estuvo cerca de firmar su segundo gol en hasta tres remates, aprovechando los espacios de un once mallorquín que había dado un paso adelante. En el descanso, los locales merecían la victoria (1-0).

El 2-0, definitivo

La segunda parte arrancó con una llegada local, respondida casi de inmediato por el Porreres, que volvió a encontrarse con Pau Torres. El equipo de Jaume Mut salió con ambición, aunque el Lleida siguió haciendo daño en transiciones rápidas. El partido se rompió definitivamente tras un penalti a favor de los locales, que transformó Jordi Ortega en el minuto 72 para el 2-0, dejando muy tocado al conjunto mallorquín.

Guize presiona a Quim, autor del primer gol del Atlètic Lleida / @atletic_lleida

El tramo final estuvo marcado por un hecho insólito. En el minuto 78, el árbitro Ignacio Bordons se lesionó y tuvo que ser retirado en brazos del terreno de juego. El encuentro quedó aplazado hasta la llegada de un nuevo colegiado y se reanudó más de media hora después para disputar los últimos diez minutos, en los que no ocurrió nada reseñable.

Con esta derrota, el Porreres se mantiene penúltimo, ya a cinco puntos de las plazas de salvación tras disputarse la jornada 20 del Grupo 3 de Segunda RFEF.

Noticias relacionadas

(Habrá ampliación)