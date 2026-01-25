Fútbol | Segunda RFEF
Derrota del Porreres en un partido que acabó media hora tarde por lesión del árbitro
El conjunto de Jaume Mut pierde por 2-0 ante el Atlètic Lleida en un partido de mayor dominio local
La lesión del colegiado Ignacio Bordons obligó a interrumpir el encuentro hasta que llegara un nuevo trencilla
Enric Pérez
El Porreres, penúltimo en la clasificación y con la urgencia de sumar tras cuatro jornadas sin ganar, no pudo sacar nada positivo en su visita al Atlètic Lleida (2-0) en partido que estuvo marcado por un hecho poco habitual: la lesión del árbitro Ignacio Bordons, que obligó a detener el encuentro durante más de media hora en el tramo final.
El choque empezó cuesta arriba para los mallorquines, que encajaron muy pronto el 1-0, obra de Quim en el minuto 5 en su debut con el conjunto leridano. El tanto dio tranquilidad a los locales, que dominaron los primeros compases.
El Porreres no tardó en reaccionar y antes del primer cuarto de hora obligó al portero local, Pau Torres, a intervenir en dos ocasiones claras, mostrando una actitud valiente pese al golpe inicial. El Lleida, sin embargo, también generó peligro, especialmente a la contra, con un Quim muy activo que estuvo cerca de firmar su segundo gol en hasta tres remates, aprovechando los espacios de un once mallorquín que había dado un paso adelante. En el descanso, los locales merecían la victoria (1-0).
El 2-0, definitivo
La segunda parte arrancó con una llegada local, respondida casi de inmediato por el Porreres, que volvió a encontrarse con Pau Torres. El equipo de Jaume Mut salió con ambición, aunque el Lleida siguió haciendo daño en transiciones rápidas. El partido se rompió definitivamente tras un penalti a favor de los locales, que transformó Jordi Ortega en el minuto 72 para el 2-0, dejando muy tocado al conjunto mallorquín.
El tramo final estuvo marcado por un hecho insólito. En el minuto 78, el árbitro Ignacio Bordons se lesionó y tuvo que ser retirado en brazos del terreno de juego. El encuentro quedó aplazado hasta la llegada de un nuevo colegiado y se reanudó más de media hora después para disputar los últimos diez minutos, en los que no ocurrió nada reseñable.
Con esta derrota, el Porreres se mantiene penúltimo, ya a cinco puntos de las plazas de salvación tras disputarse la jornada 20 del Grupo 3 de Segunda RFEF.
(Habrá ampliación)
Suscríbete para seguir leyendo
- Jaime Martínez llevará al pleno de febrero la prohibición total de nuevas plazas de alquiler turístico en Palma
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- La actriz Carme González convierte una antigua carpintería de Manacor en Nuanuu, un espacio de teatro y crecimiento personal
- La propietaria del SAM está 'hasta las narices': el supermercado alemán de Playa de Palma cerrará este 2026
- Prohibido el alquiler legal en Palma