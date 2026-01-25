Fútbol americano
Derrota del Mallorca Voltors y grave lesión de Deivis Jael Fabián Viola
El equipo mallorquín sigue colista tras caer en Son Moix en su segundo partido de Liga
El jugador palmesano sufre una fractura de tibia y peroné ante los Terrassa Reds
Lorenzo Salom
El Mallorca Voltors encajó este domingo su segunda derrota de la temporada al perder ante los Terrassa Reds (12-17) en su estreno en Son Moix. El partido, decidido en los minutos finales, estuvo marcado por la grave lesión de Deivis Jael Fabián Viola.
El encuentro, correspondiente a la segunda jornada de la Conferencia Este de la Serie A de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA), suponía el debut en casa del conjunto mallorquín, que la semana anterior ya había caído en su estreno en el campo de los Badalona Dracs. Los palmesanos necesitaban ganar para no descolgarse en este inicio del campeonato.
El arranque fue igualado, pero los visitantes se adelantaron con un 0-3, obligando a ir a remolque al Voltors. Tras el primer descanso, un touchdown con tiro a palos amplió la ventaja del Terrassa Reds (0-10).
El Mallorca Voltors mostró problemas en el inicio del juego —con dificultades para dar continuidad al ataque— y, aunque recortó diferencias, el conjunto catalán acabó imponiéndose pese al buen tramo final de los locales. Brown lideró ese empuje final, encontrando varias líneas de pase con Rojas y Brock, pero no fue suficiente para culminar la remontada.
Fractura de tibia y peroné
La peor noticia para el Mallorca Voltors fue la grave lesión de Deivis Jael Fabián Viola. El jugador palmesano sufrió una fractura de tibia y peroné y tuvo que ser evacuado en un vehículo sanitario a un centro hospitalario. La incidencia obligó a interrumpir el partido, que no pudo reanudarse hasta que en Son Moix hubo otro vehículo de asistencia sanitaria, requisito obligatorio para que el encuentro pudiera continuar.
La derrota deja al equipo mallorquín como colista de la Conferencia Este, con dos derrotas en las dos jornadas disputadas.
