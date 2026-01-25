Ciclismo
Cat Ferguson vence en el Trofeu Llucmajor de la Challenge Ciclista Mallorca
La corredora británica del Movistar Team fue la más rápida al esprint tras una jornada marcada por el fuerte viento
La británica Cat Ferguson (Movistar Team) se ha impuesto este domingo en el Trofeu Llucmajor de ciclismo, segunda prueba de la III Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca femenina, disputada con salida y llegada en el municipio de Llucmajor. La ganadora firmó un tiempo de 3h.35:49’.
La jornada volvió a estar condicionada por el viento, que endureció la carrera desde los primeros kilómetros y provocó mucha tensión en el pelotón. En la primera parte se formó una escapada protagonizada por Luccon (Fassa Bortolo), Gorostiza (Eulen), Almena (Cantabria) y Dias (Team Farto), que llegó a disponer de más de dos minutos.
El intento quedó neutralizado en el kilómetro 83 por el trabajo conjunto de UAE Team ADQ y Movistar. Poco después, el fuerte ritmo y el viento de costado rompieron el grupo principal, dejando a 16 corredoras en cabeza, que fueron las que se disputaron la victoria en Llucmajor. En el sprint final, Ferguson fue la más rápida, por delante de la francesa Clara Coponi (Lidl-Trek) y de la neerlandesa Sofie van Rooijen (UAE Team ADQ), que completaron el podio.
Las tres corredoras mallorqiunas presentes en la Challenge volvieron a competir en esta jornada. Iurani Blanco (Human Powered Health), Marga López (Selección Española) y Maria Magdalena Deyà (Cantabria Río Miera) llegaron fuera de control a meta.
Mañana, Trofeu Binissalem–Port d’Andratx
Mañana, lunes 26 de enero, se cerrará la Challenge con el Trofeu Binissalem–Port d’Andratx, de 108,2 kilómetros, con final en las duras rampas de Mon Port.
La III Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca femenina cuenta con el patrocinio de la Agencia de Estrategia de Turismo de las Illes Balears (AETIB), a través de los Fondos Next Generation.
