El Atlético Baleares golea al Torrent y afianza su candidatura al ascenso

El Atlético Baleares no falló ante un Torrent colista (5-1) y muy superado en el Estadio Balear, en un partido marcadopor el claro dominio de los palmesanos y en el que se vivió una de las entradas más flojas de la temporada. Con este triunfo, el equipo de la Vía de Cintura suma su quinto partido consecutivo puntuando (3 empates y 2 victorias) , sigue invicto en este inicio de 2026 y se coloca segundo en la clasificación del Grupo 3 de Segunda RFEF, a solo tres puntos del líder Poblense, tras 20 jornadas de Liga para afianzar su candidatura al ascenso.

Desde el inicio, el dominio fue de los palmesanos, aunque sin excesiva profundidad en los primeros minutos, en los que incluso los de Luis Blanco reclamaron un penalti por manos antes del primer cuarto de hora.

El marcador se abrió en el minuto 19, cuando Moha Keita resolvió con calidad a la media vuelta tras un centro de Gerardo (1-0). Poco después, en el 25, un disparo de Rubén Bover —titular y de vuelta tras no jugar desde la jornada 8 por lesión— acabó en el fondo de la red tras desviarlo un defensor visitante (2-0). Con la ventaja, el Baleares se relajó, aunque pudo ampliar la renta ante un Torrent que dejó clara su condición de colista.

Tras el descanso, el mismo guion

Tras el paso por vestuarios, el guion no cambió. El Baleares volvió a hacerse con el control y en el minuto 57 llegó la acción que terminó de sentenciar el choque: penalti del portero visitante Aitor Arias sobre Castell. Transformó la pena máxima Jofre un minuto después (3-0) y, en el 63, Moha Keita firmó su segundo tanto de la tarde (4-0) para sellar una gran actuación.

El conjunto balearico siguió acumulando ocasiones, con un Moha Keita que fue despedido con ovación al ser sustituido. La ‘manita’ llegó en el minuto 84, con un cabezazo de Jaume Tovar (5-0), antes de que Rivas maquillara el marcador para el Torrent en el minuto 89 (5-1).

