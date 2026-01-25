El Andratx cae ante el Girona B y se atasca en las plazas de descenso

El Andratx, en plena lucha por salir de la zona de descenso, volvió a tropezar este domingo tras perder por 0-3 frente al Girona B, un filial que mostró desde el inicio mayor personalidad y control del juego. Los mallorquines suman ya diez derrotas y encadenan cinco partidos sin ganar.

El partido, de la jornada 20 del Grupo 3 de Segunda RFEF, arrancó con dominio visitante, obligando a los locales a replegarse y a sufrir en exceso durante los primeros minutos.

Las primeras ocasiones fueron para el conjunto catalán, con especial protagonismo del japonés Shin, muy activo. En ese tramo inicial, el mejor del Andratx fue su guardameta Elías, decisivo para sostener a su equipo y evitar que el marcador se moviera antes de tiempo. Con el paso de los minutos, los locales intentaron tener más balón, aunque no le pudieron discutir el mando al Girona B.

Sentencia en dos minutos

A la media hora, en apenas dos minutos, el once visitante sentenció el duelo: Sarasa firmó el 0-1 en el minuto 30 y Carles amplió la ventaja en el 32 (0-2). El Andratx no reaccionó, sin ritmo ni continuidad con el balón, que le duraba muy poco. Solo en los instantes finales del primer tiempo, Javi Sánchez tuvo la opción de recortar diferencias, pero su disparo se marchó fuera.

Nada más empezar la segunda parte, el Girona B terminó de cerrar el partido en su primera llegada al área: Papa Ba anotó el 0-3 en el minuto 46. Poco después, el Andratx se quedó en inferioridad numérica tras la segunda amarilla a Marckus (m.53). Minutos después hubo protestas tanto de los jugadores como del público mallorquín, que reclamaban penalti por mano de un defensor visitante.

Hasta el final, el Andratx intentó no bajar los brazos. Con esta derrota, los de José Contreras se encallan en la zona roja y complican aún más su situación clasificatoria tras encajar la décima derrota del curso.

