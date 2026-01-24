"Mi único objetivo es volver a disfrutar del piragüismo"

Recuperar sensaciones y reconciliarse con un deporte que ha formado parte de su vida durante más de tres décadas. Esa es la idea con la que la deportista española que más veces ha participado en los Juegos Olímpicos, un total de siete, afronta una temporada en la que todo apunta que volverá a tener que reinventarse para competir en el K-1 500 metros.

Teresa Portela afronta un año de sanación. Atrás queda su renuncia al Selectivo de 2025 por su disconformidad con unos criterios federativos que fijaban en Sevilla la sede del equipo nacional de K-4, sin opción a poder ganarse la clasificación en otro lugar, una decisión que le ha supuesto pagar un costoso peaje en lo deportivo, pero también en lo anímico. Ahora, y tras haber superado ese mal momento, encara una temporada en la que su único deseo es volver a disfrutar del piragüismo.

¿Cómo está afrontando esta temporada?

Comencé a entrenar en septiembre a expensas de conocer los criterios selectivos de la Federación. Por el momento no son definitivos pero ya hay un borrador y básicamente habla de que la competición será en la primera semana de marzo, con una regata de 500 metros y con la misma dinámica para los barcos de equipo. Me habían comentado que para esta temporada se cambiarían pero parece que van a ser los mismos.

Eso supone que las mejores clasificadas formarán los barcos de equipo, pero con la concentración en Sevilla.

Exacto, por lo que pone el borrador no habrá una competición abierta, sino que el equipo nacional saldrá de allí. Para mí es inviable. Yo no me voy a trasladar a Sevilla y la Federación lo sabe. Tengo 43 años y no hace falta que dé explicaciones. Está descartado.

Yo ya tengo los barcos de equipo fuera de mi cabeza. No quiero saber nada de ellos

La lógica marca que usted debería de estar entre esas 8-10 mejores del Selectivo de K-1 500 y entonces renunciaría a la plaza.

Es que aunque me clasificase no iré a barcos de equipo si eso pasa por marcharse. No quiero. Es imposible y lo saben. Esas son las condiciones que ponen y me parece muy bien, pero yo ya tengo los barcos de equipo fuera de mi cabeza. No quiero saber nada de ellos.

¿No hay manera de reconducir la situación, de recuperar los criterios de antes?

¿Y eso de quién depende? Hay un borrador y no se ha cambiado. Yo di un paso al frente para denunciar algo que me parecía injusto y ellos siguen en su línea. Saben mi posición y no me han tenido en cuenta. Pero que a nadie se le llene la boca después hablando de conciliación.

La palista canguesa con unas pesas en el gimnasio del CGTD en su sesión de entrenamiento de ayer. / Rafa Vázquez

El objetivo que le queda entonces es competir en el K-1 500.

Mi objetivo este año es disfrutar del piragüismo. La temporada pasada estuve mal y no pude hacerlo. Ahora estoy entrenando duro, en la misma dinámica que en cualquier año de preparación de unos Juegos o de unos Europeos. Quiero reconciliarme con el piragüismo, que ha sido toda mi vida, mi hobby. Todo lo que tenía ya lo he demostrado y ahora quiero disfrutar entrenando con mis compañeras.

Insiste en esa idea de volver a disfrutar, de no quedarse con un mal sabor de boca de cara a una retirada que ojalá sea lejana.

Sí, disfrutar, el piragüismo me lo dio todo y el día que quiera cerrar esta etapa lo haré en paz. No quiero que nada enturbie lo que ha significado el piragüismo. Y por supuesto me marcharé cuando yo quiera y como quiera hacerlo.

No voy a ser más o menos feliz por ganar una medalla en un Europeo o un Mundial

¿Se imagina disputando un Europeo o un Mundial y tocando podio de nuevo?

Es que yo ya siento que he ganado. Ahora mismo valoro esa paz y esa tranquilidad. Entreno y disfruto y si logró medalla en un Europeo o en un Mundial no voy a ser más feliz, ni tampoco menos por no conseguirlo. Tengo mucho más de lo que jamás soñé y ahora mismo soy feliz.

¿Y cómo se está encontrando en el regreso al K-1?

Es que desde 2009 hasta 2021 entrené los 200 metros y de 2021 a 2024 el 500 pero en K-4. Ahora paso a K-1 500 y es otro cambio. Es cierto que todo el entrenamiento que llevo encima suma, pero es diferente. Creo que ando bien y le doy valor a eso, pero no sé muy bien cómo iré en competición.

"El año pasado fue duro. Ir a remar me hacía daño, me dolía"

¿Ha pagado cara esta situación a nivel anímico?

Sí, lo pagué caro, porque un Europeo o un Mundial están muy bien y no les hago ascos, pero más allá de eso están las personas y los valores. Hubo una falta de trato, de respeto, incluso una traición.

¿Se hacía duro entrenar, mantener la rutina a pesar de saber que no había competición en el horizonte?

Era duro por la situación en sí. Otra cosa es que hubiese decidido tomarme un año sabático, pero esta decisión fue consecuencia de una serie de criterios que no comparto. Seguí entrenando, pero el piragüismo me sentaba mal, necesitaba no ir a remar porque me hacía daño, me dolía, no quería saber nada del piragüismo. Y no tenía un objetivo como en los últimos 30 años de mi vida.

¿Y cómo se sale de una situación así?

Yo nunca había necesitado un psicólogo, pero me tuvo que ayudar, para pasar de la tristeza a la rabia, para gestionarlo y echarlo fuera.

¿Cómo se encuentra en este momento?

A día de hoy muy feliz, muy contenta en el día a día, y eso es lo que busco. Tranquilidad y equilibrio. Ahora mismo estoy en un buen momento y los resultados no son mi objetivo. Lo importante es tener esa tranquilidad mental que me permite dormir con la conciencia limpia. Eso es fundamental.