Primer examen en Son Moix para el Mallorca Voltors

El Mallorca Voltors debuta este domingo ante su afición (Son Moix, 12:00 horas) con la visita del Terrassa Reds con el objetivo de mostrar a sus seguidores sus opciones de estar en la zona alta esta temporada 2026. El equipo catalán será una buena piedra de toque para los palmesanos, ya que fue semifinalista de la Serie A la pasada campaña.

Los mallorquines buscarán resarcirse de la contundente derrota sufrida la semana pasada en el estreno de la Conferencia Este de la Liga Nacional de Fútbol Americano (LNFA). Los palmesanos perdieron por 42-7 ante los Badalona Dracs, un año más candidatos al título.

El Mallorca Voltors perdió en su debut liguero en un partido condicionado por el mal inicio, con un 21-0 inicial que les obligó a ir siempre a contracorriente. Antes del descanso, los palmesanos lograron reaccionar y estrenar su marcador gracias a un gran pase del nuevo quarterback estadounidense Malik Brown, que conectó con Matías Rojas para el único touchdown balear (21-7). Tras el intermedio, el equipo mallorquín no pudo recortar distancias y Dracs ampliaron su ventaja hasta el resultado final.

El Mallorca Voltors, que cayó a finales de 2025 en la Copa de España (competición que abre la temporada) ante los Hospitalet Pioners (34-0), se ha reforzado en su intento de no pasar apuros en el presente curso y meterse en los play-offs por el título.

Noticias relacionadas

Los fichajes han sido el serbio Marko Nestorovic (línea ofensivo) y los estadounidenses Kenyatta Kendrick (linebacker, aunque su polivalencia le permite jugar en otras posiciones), que ha jugado en Alemania; Austin Brock (receptor), que ha disputado ligas en Alemania y Finlandia; y Malik Brown (quarterback), con experiencia en Alemania y Brasil.