El Poblense tumba al Barcelona B y es más líder

El Poblense da un golpe sobre la mesa y es más líder. Los de Óscar Troya, que llegaban tras perder su tercer partido de la temporada en Olot (1-0), han logrado la victoria ante uno de sus rivales directos, el Barcelona B. Un solitario gol de Nofre Riera le ha dado el triunfo a los suyos, que han dejado la portería a cero por undécima vez este curso. Con estos tres puntos, el once mallorquín deja a 7 a los de Belletti, que pueden salir del play-off si el Alcoyano gana su partido este domingo ante el Olot. El equipo mallorquín estará pendiente a los resultados de Sant Andreu, Reus Reddis y Atlético Baleares, sus máximos perseguidores.

Victoria de lujo y de muchos quilates (1-0) del líder Poblense sobre el Barcelona Atlètic, el mejor equipo que ha desfilado por el Municipal de sa Pobla esta temporada.

Ambiente de gala en las gradas, pese a la gélida temperatura reinante, y con unos prolegómenos en los que se distinguió al veterano periodista gráfico Tomás Monserrat y en los que realizó el saque de honor el ‘clamater’ (pregonero) de las pasadas fiestas de Sant Antoni, Pep Cirer. En el palco presidencial tomaron asiento el alcalde de sa Pobla, Biel Ferragut, y el presidente de la Federación de Fútbol de las Illes Balears, Jordi Horrach, junto al presidente del Poblense, Miquel Bennàsar ‘Molondro’, y representantes del Fútbol Club Barcelona.

Ligero dominio visitante

El primer tiempo se caracterizó por un ligero dominio del Barça, que llegó con más claridad y peligro a las inmediaciones del área y dispuso de varias ocasiones de gol.

El Poblense, muy bien posicionado en defensa y en la zona media, no renunció a sus incursiones hacia la portería defendida por Kochen. Su mayor ocasión llegó en el minuto 19, tras una buena internada y disparo de Nofre Riera.

Pese a la mayor profundidad del juego azulgrana y sus claras intenciones de perforar la meta local, sus acciones fueron bien neutralizadas por la ordenada defensa del Poblense y, en última instancia, bien resueltas por el meta Sabater, con intervenciones seguras.

Tras el descanso, el juego fue algo más equilibrado, con un Barcelona que intentaba imponer su evidente superioridad técnica y un Poblense que imprimía mayor dinamismo y coraje, contrarrestando con autoridad la calidad individual de su rival. Los locales, además, ganaron en intensidad ofensiva y abrieron el juego por las bandas. Nofre, al cuarto de hora del segundo periodo, anotó el gol que desató la euforia en las gradas y que sentenciaría la victoria.

El entrenador del Poblense, Óscar Troya, además de mostrar su satisfacción por la victoria, «fruto del gran trabajo» que realizó su equipo, reconoció que ganar al filial del Barça es «muy difícil» y que «quizá el partido hubiera podido finalizar en empate».

Ficha técnica Poblense: Sabater; Marco Alarcón (Thomas, m.46) (Gori, m.73), Payeras, Marc García, Diego (Alberto, m.73), Soler (Salvà, m.89), Martí, Fullana, Nofre Riera, Peñafort y Prohens (Aitor Pons, m.82). Barcelonaa Atlètic: Kochen; Anaya, Andrés Cuenca (Kluivert, m.79), Álvaro Cortés, Torrents, Roger Martínez, Brian Fariñas, Marqués (Guille Fernández, m.63), Dani Rodríguez (Gistau, m.63), Joaquín Delgado (Toni Fernández, m.63) y Juan Hernández (Aziz, m.46). Gol: 1-0, m.59: Nofre Riera. Árbitro: Alejandro Martínez (C. Valenciano). T. Amarillas: a Fullana y Marqués.

(NOTICIA EN DESARROLLO)