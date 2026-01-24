Fútbol
El Poblense se enfrenta a un hueso duro en el Municipal
Los mallorquines reciben al Barcelona B de Belletti con la intención de ganar para seguir líderes
«Viene uno de los mejores equipos de la Segunda RFEF», destaca el técnico Óscar Troya
El Poblense disputa este sábado (17 horas) uno de esos partidos marcados en rojo cuando sale el calendario el verano. El conjunto que dirige Óscar Troya recibe al Barcelona B con la intención de mantener su brillante liderazgo en la Segunda RFEF. Los mallorquines quieren olvidarse del tropiezo de la anterior jornada en Olot (1-0) frente a un adversario de postín y que espera que atraiga a más espectadores de lo habitual al Municipal de sa Pobla.
«Sabemos de la dificultad del rival, viene uno de los mejores equipos de todos los grupos de la Segunda RFEF, pero nosotros estamos con energía y ganas de competir, y con ese dinamismo que nos hace sumar puntos», analizó Troya.
Los catalanes, dirigidos por Juliano Belletti, son quintos en la clasificación, a solo cuatro de los poblers, por lo que un triunfo local abriría una brecha con el filial. Precisamente Troya se apresuró a pedir el apoyo de la afición, consciente de que sumar los tres puntos puede ser un gran punto de inflexión para seguir mirando hacia arriba en la tabla. «Es muy importante sentirnos arropados y cuanta más gente venga, mucho mejor. Ojalá puedan ver un buen espectáculo. Nuestro objetivo es ganar», subrayó. Las entradas de general cuestan veinte euros.
