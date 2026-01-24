Vela
Plata mundial para Tim Lubat y bronce para Sergio García en el campeonato sub-21 de Lanzarote
Doble podio para el RCN Palma en la clase olímpica ILCA 7, en una prueba con 96 regatistas y 12 mangas disputadas
Los regatistas del Real Club Náutico de Palma cerraron con buenos resultados su participación en el Campeonato del Mundo Sub-21 de ILCA, que concluyó este sábado en Lanzarote, con la medalla de plata de Tim Lubat y el bronce de Sergio García en la categoría sub-19 de la clase olímpica ILCA 7.
Lubat finalizó decimotercero de la general, colgándose la plata sub-19, mientras que García ocupó la decimocuarta posición absoluta, que le valió el bronce en la misma categoría. La flota masculina estuvo compuesta por 96 regatistas.
Categoría femenina
En categoría femenina, dentro de la clase ILCA 6, el mejor resultado para el RCNP fue el de María Gornés, que concluyó en la decimosexta posición. Marga Perelló finalizó decimonovena y Gabriela Morell, vigésimo séptima, en una flota formada por 52 deportistas. En el caso de las mujeres, el campeonato no contó con clasificación sub-19.
La regata, organizada por Marina Rubicón, se disputó entre el 19 de enero y este sábado (día 24), con un total de 12 mangas programadas para ambas categorías. En la competición masculina, las seis primeras pruebas fueron clasificatorias, mientras que las restantes correspondieron a la fase final, reservada a los mejores regatistas de la flota.
- Condenan a una cadena de televisión por incluir en un reportaje a una niña saludando al Rey en Mallorca
- La borrasca Ingrid llega a Mallorca con nieve en el Puig Major
- Algaida compra por 200.000 euros la casa inacabada del historiador Antoni Puente
- Cinco de los diez barrios más caros de España para comprar una vivienda están en Mallorca
- El GOB denuncia ante Costas la invasión del dominio público por un restaurante de Portocolom
- Five Guys llega a Mallorca con la apertura de dos restaurantes
- Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca
- Piden cárcel por las quemaduras que sufrió una niña de 4 años al caer a una hoguera en Manacor