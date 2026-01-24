Plata mundial para Tim Lubat y bronce para Sergio García en el campeonato sub-21 de Lanzarote

Los regatistas del Real Club Náutico de Palma cerraron con buenos resultados su participación en el Campeonato del Mundo Sub-21 de ILCA, que concluyó este sábado en Lanzarote, con la medalla de plata de Tim Lubat y el bronce de Sergio García en la categoría sub-19 de la clase olímpica ILCA 7.

Lubat finalizó decimotercero de la general, colgándose la plata sub-19, mientras que García ocupó la decimocuarta posición absoluta, que le valió el bronce en la misma categoría. La flota masculina estuvo compuesta por 96 regatistas.

Sergio García, también del RCN Palma, fue decimocuarto en la general y bronce mundial en sub-19 / RCNP

Categoría femenina

En categoría femenina, dentro de la clase ILCA 6, el mejor resultado para el RCNP fue el de María Gornés, que concluyó en la decimosexta posición. Marga Perelló finalizó decimonovena y Gabriela Morell, vigésimo séptima, en una flota formada por 52 deportistas. En el caso de las mujeres, el campeonato no contó con clasificación sub-19.

La regata, organizada por Marina Rubicón, se disputó entre el 19 de enero y este sábado (día 24), con un total de 12 mangas programadas para ambas categorías. En la competición masculina, las seis primeras pruebas fueron clasificatorias, mientras que las restantes correspondieron a la fase final, reservada a los mejores regatistas de la flota.