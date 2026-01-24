La francesa Squiban conquista la primera etapa de la Challenge Ciclista Mallorca

La francesa Maeva Squiban (UAE Team ADQ) se adjudicó este sábado el triunfo en el Trofeu Marratxí–Felanitx, primera prueba de la III Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca Femenina, al imponerse en la exigente meta situada en el Puig de Sant Salvador con un tiempo de 3h.12:33. La corredora gala superó en el ascenso final a la suiza Marlen Reusser (Movistar Team), segunda clasificada, mientras que la tercera posición fue para la italiana Silvia Persico (UAE Team ADQ).

La jornada, marcada por el viento racheado, arrancó en Marratxí con 114 corredoras y un recorrido de 128,8 kilómetros hasta Felanitx. Desde los primeros compases se sucedieron los ataques en el pelotón, pero el UAE Team ADQ impuso su dominio, controlando la carrera y neutralizando en todo momento los intentos de fuga.

La selección definitiva comenzó en torno al kilómetro 50, con un grupo delantero de unas 30 unidades, y se decidió en los últimos cinco kilómetros de ascensión al Puig de Sant Salvador, donde el conjunto emiratí colocó a tres corredoras entre las cinco primeras, culminando el trabajo colectivo con la victoria de Squiban.

En cuanto a las corredoras mallorquinas, participaron las tres en esta primera jornada. Iurani Blanco (Human Powered Health) se clasificó decimoctava, a casi tres minutos de la vencedora, Marga López (Selección Española) llegó fuera de control (puestos 68 a 90) y la sub-23 Maria Magdalena Deyà (Cantabria Deporte-Río Miera) no acabó la etapa.

Este domingo, el Trofeu Llucmajor

Mañana, domingo 25 de enero, se disputará la segunda prueba de esta III Garden Hotels & Resorts Challenge Mallorca Femenina, el Trofeu Llucmajor, sobre un recorrido de 134,8 kilómetros, una jornada en principio favorable para las corredoras rápidas del pelotón. La salida será a las 10:45 horas y la llegada está prevista para las 14:00.