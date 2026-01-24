Estella Tonrath, Jordi Cáceres y Joan Lluís Pons, protagonistas de la Gala de la Federación Balear de Natación

Las Cases de Mestres de Santa Maria del Camí acogieron la Gala anual de la Federación Balear de Natación, una velada que reunió a deportistas, clubes, técnicos, familias y autoridades, entre ellas Pedro Vidal (secretario autonómico de Cultura y Deportes), Magdalena Crespí (concejala de Cultura del Ayuntamiento de Santa Maria del Camí) y Nuria Perea (presidenta de la FBN), para reconocer una temporada destacada de los deportes acuáticos en las Illes Balears.

El acto puso en valor el trabajo realizado a lo largo de la temporada en las cinco modalidades que integran la Federación —natación, máster, waterpolo, saltos y natación artística—, con el reconocimiento a los mejores deportistas y clubes de cada disciplina, así como a aquellas personas y entidades que han contribuido al crecimiento del deporte acuático balear.

En el apartado de distinciones institucionales, la Federación entregó su máxima distinción, la Insignia de Oro, a Joan Lluís Pons Ramón, olímpico en Río 2016 (donde fue finalista en 400 estilos) y Tokio 2020, como reconocimiento a una trayectoria deportiva de primer nivel y a su proyección internacional.

La velada también destacó los grandes éxitos deportivos de la temporada, con la Medalla Extraordinaria al Mérito Deportivo concedida a Estella Tonrath Nollgen, por sus resultados de alto nivel y su consolidación como una de las principales referencias actuales de la natación balear.

En el apartado de menciones y reconocimientos especiales, la Federación quiso poner en valor la labor de personas e instituciones que han contribuido al desarrollo de los deportes acuáticos, con Menciones Honoríficas a Mª Jesús “Chus” Sastre y Tomeu Pascual, el Diploma de Honor al Consell Insular d’Eivissa y la Placa de Aniversario al Club Nàutic Santa Eulàlia, con motivo del 25.º aniversario de su sección de natación.

La dimensión humana y educativa del deporte tuvo un papel destacado con el Premio a los Valores Deportivos, otorgado a Catalina Corró Lorente, como ejemplo de juego limpio, compromiso y actitud ejemplar dentro y fuera de la competición.

Mejores deportistas

En cuanto a los galardones individuales de la temporada, el premio al Mejor Deportista Masculino del Año fue para Jordi Cáceres Iglesias, campeón de Europa de natación artística, mientras que Estella Tonrath Nollgen recibió también el reconocimiento como Mejor Deportista Femenina del Año, confirmando el protagonismo de la natación balear en el ámbito estatal e internacional.

Por último, la Federación destacó la importancia de la difusión y la función social del deporte con el Premio a la Comunicación Deportiva y Social a IB3, por su labor de visibilización de los deportes acuáticos en las Illes Balears.

Con este acto, la Federación Balear de Natación reafirma su compromiso con la excelencia deportiva, el reconocimiento a los mejores de cada modalidad y la promoción de los valores que definen los deportes acuáticos, en una temporada que consolida el presente y proyecta el futuro de la natación balear.