Voleibol | Superliga Masculina

El ConectaBalear Manacor suma una victoria muy necesaria ante el San Roque

Los jugadores mallorquines, superiores al inicio del duelo en el saque y el bloqueo, reaccionan tras ceder el segundo set

El ConectaBalear sumó un triunfo que le permite seguir en el top-4 de la Superliga

El ConectaBalear sumó un triunfo que le permite seguir en el top-4 de la Superliga / CV Manacor

Manuel Fernández

Manuel Fernández

Palma

El ConectaBalear Manacor venció al San Roque por 3-1 en un partido muy competido y con alternancias en el dominio.El equipo mallorquín, que venía de ceder en el tie-break en la pista del Leganés (3-2) la pasada semana, logra con este triunfo mantenerse en la zona alta de la Superliga Masculina de voleibol.

Los locales se llevaron el primer set con claridad (25-14) tras un inicio arrollador, con una racha de 5-0 y superioridad en ataque, bloqueo y servicio.

San Roque respondió en el segundo parcial, aprovechando errores del Manacor y manteniendo las diferencias en una buena recepción y un bloqueo que se mostró muy consistente. Los visitantes mantuvieron la iniciativa y empataron el encuentro (1-1) al cerrar el set por 20-25.

La tercera manga fue la más igualada, con intercambios constantes y alternativas en el marcador. El ConectaBalear abrió una pequeña brecha con su ataque y el bloqueo y, pese a la reacción visitante, se mostró más firme en los momentos clave para imponerse por 25-22.

En el cuarto set, tras un arranque parejo, el ConectaBalear impuso un ritmo alto, encadenó rachas positivas con el saque y aprovechó los errores del San Roque para sentenciar el partido con unmás claro 25-17.

Ficha técnica

3 - ConectaBalear Manacor: Ribas (11), Romaní (13), Nieves (13), Linares J.L., Lorente (5), Díaz (14); líbero: Cairús. También jugaron Kucharczyk (4) y Alomar.

1 - Bus Leader San Roque: Portalance (2), Dos Santos (2), Fuentes (13), Demirovic (14), Fernández (9), Ponzio (18); líbero: Dovale. También jugaron Erdocia y Rodríguez (1).

Parciales: 25-14 (22’), 20-25 (26’), 25-22 (25’), 25-17 (25’)

Árbitros: Diana Rico y David Fernández.

