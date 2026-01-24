Carles Sogorb y Gerard González refuerzan al Constància

El Constància de Tercera División se ha reforzado en este mercado de invierno con importantes jugadores: Gerard González, extremo izquierdo que proviene del Poblense; y Carles Sogorb, también extremo, pero izquierdo, que jugaba en el Andratx. Un club que anunció días atrás las bajas de Pau García, que jugó 80 encuentros como blanquinegro, y Jaume Estrany, que lo hizo en 140.

El Manacor quiere volver a sonreír

Décimo novena jornada de Liga en la Tercera División balear: hoy sábado, Manacor-Son Cladera (16:00 horas), Binissalem-Collerense (17:00) y Felanitx-Rotlet Molinar (17:00); y mañana domingo, Inter Ibiza-Platges de Calvià (12:00), Mercadal-Santanyí (12:00), Peña Deportiva-Portmany (12:00), Llosetense-Mallorca B (12:30), Constància-Formentera (12:45) y Cardassar-Alcúdia (17:00).

Duelo de filiales en el campo del Alcúdia

Jornada en la División de Honor Mallorca, la décimo octava: hoy sábado, Platges de Calvià B-Inter Manacor (16:30), Santa Catalina Atlético-Esporles (16:30), Sineu-Arenal (17:00), Son Verí-Alaró (17:30), Alcúdia B-Andratx B (17:30), Atlético Rafal-Serverense (18:00), Ferriolense-Pòrtol (18:30) y Recreativo La Victoria-Campos (19:15); y el próximo día 4 de febrero, Sóller-Sant Jordi (20:30).

El s’Horta quiere revertir su suerte en Can Picafort

Décimo octava jornada en Preferente: Pla de na Tesa-Petra (16:30), Consell-Santa Maria (17:00), Espanya-Athlètic Montuïri (18:00) y Can Picafort-s’Horta (18:00); y mañana domingo, Porto Cristo-La Unión (16:00), Algaida-Cade Paguera (17:00), Xilvar-Calvià (18:00) y Son Sardina-Collerense (19:00); y el próximo día 4 de febrero, Pollença i Port-Murense (20:00).

Retorna la Liga en Juvenil Honor con un derbi

Vuelve la Liga en la División de Honor después del parón por la Copa del Rey: hoy sábado, Mallorca-Cornellà (12:00) y San Francisco-Constància (12:30).

El Madrid-Mallorca juvenil, a las 16:00

El Mallorca juvenil jugará este próximo miércoles, a las 16:00 y en Valdebebas (Madrid), los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Real Madrid a partido único. El vencedor jugará ante el ganador del duelo Betis-Granada en cuartos.

Final de la Copa FFIB, hoy en Son Moix

Este fin de semana no hay jornada en la Segunda División femenina. Por otra parte, Son Moix acoge esta tarde, a las 16:00 y retransmitido por Eivotv, la final de la Copa FFIB entre el Mallorca Internacional y el Manacor.

Amistoso entre el Cide y la Balear femenina sub-16

La selecció balear sub-16 femenina de fútbol jugó un amistoso ante el Cide cadete masculino de cara a su preparación para el Nacional de combinados territoriales.