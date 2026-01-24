Baloncesto | Liga Challenge
El Azulmarino Mallorca pierde su primer partido de la temporada en Vigo
El Celta Femxa rompe la imbatibilidad del equipo de Alberto Antuña, que sigue líder empatado con el conjunto gallego
Nel García
El Azulmarino Basket Mallorca perdió este sábado (77-74) en la pista del Celta Femxa en un duelo directo por el liderato, correpondiente a la jornada 17 de la Liga Challenge. El encuentro puso fin a la racha de imbatibilidad (16 partidos consecutivos) de las mallorquinas, que quedan ahora empatadas en lo alto de la tabla con las gallegas tras un final que se decidió por detalles.
Cerca de 1.500 aficionados acudieron al pabellón de Navia para ver el gran duelo de la jornada. Con mucho respeto al rival, ambos equipos apostaron por ataques más trabajados en el arranque del choque. Con el paso de los minutos, las viguesas encontraron una de las claves del partido: una defensa muy agresiva, con triple marca sobre la pívot Marta García (muy condicionada con tres faltas en ataque en poco tiempo). Con poco acierto general, el primer cuarto se cerró con ventaja local (21-16).
En el segundo parcial, el Azulmarino trató de subir una marcha, pero el guion se repitió: el Celta fue imponiendo ritmo y abrió brecha. A cinco minutos del descanso, las mallorquinas llegaron a verse ocho abajo, hasta que Alba Torrens asumió galones y firmó once puntos consecutivos para mantener a su equipo en el partido. Al intermedio, 44-39.
Segunda parte
Tras el descanso, el Azulmarino salió decidido a darle la vuelta al duelo. Dos acciones rápidas devolvieron aire al Celta, pero un triple de María España reactivó a las visitantes y sostuvo el pulso. Aun así, varios errores en la construcción del juego las llevaron a estar diez puntos por debajo mediado el tercer cuarto. En el tramo final, el conjunto de Alberto Antuña se agarró al partido desde la línea de faltas y encontró un golpe anímico con una canasta de Torrens sobre la bocina (57-56).
El último cuarto fue un intercambio de nervios y aciertos puntuales. Aunque Marina Gea anotó primero para el Celta, el Azulmarino logró ponerse por delante por primera vez gracias a tres acciones de Adut Bulgak y un triple de Amaiquén Siciliano (61-64). Las mallorquinas apretaron en defensa y llegaron a mandar en el marcador, pero varias pérdidas y la eliminación de Marta García les penalizaron.
El encuentro se resolvió en el último minuto. Un triple de Maria España a 22 segundos dejó al Azulmarino a un solo punto, pero las faltas para detener el reloj acabaron condenando a las mallorquinas. Kelliher no perdonó desde la línea de tiros líbres y, a siete segundos del final, estableció el 77-74 definitivo.
Ficha técnica
77 - Celta Femxa (21/23/15/18): Rodríguez (2), Cabrera (18), Boquete (1), Bermejo (10), Kelliher (21) -cinco inicial-, Vennema (7), Vizmanos (8), Gea (5) y Salinas (5).
74 – Azulmarino Basket Mallorca (16/23/19/16): Bulgak (6), Grande (5), María España (11), Marta García (6), Mulito (1) -cinco inicial-, Siciliano (5), Aviñoa, Rakovic, Capel (10), Asinde (12) y Alba Torrens (18).
Árbitros: Alejandro Pellitero y Alberto García.
