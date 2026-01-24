Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baloncesto

El Azulmarino busca encarrilar el ascenso a la Liga Femenina Endesa

Las de Alberto Antuña aspiran a ganar este sábado al Celta, su más directo rival, para abrir una brecha de dos victorias más el ‘average’ en la clasificación

María España Almendro lanza un tiro libre ante el Ardoi.

Toni Torrens

Palma

El Azulmarino se juega medio billete para el ascenso. El conjunto mallorquín afronta este sábado uno de los retos más difíciles de esta temporada al medirse a su gran rival en la Liga Femenina Challenge, el Celta Femxa Zorka, en el pabellón de Navia de Vigo (19 horas/CanalFeb.tv).

El bloque dirigido por Alberto Antuña encadena dieciséis victorias. Los números le permiten coronar la tabla, pero se enfrenta a un conjunto gallego que es el segundo y que en toda la competición solo ha perdido ante las mallorquinas (70-51). Un triunfo supondría abrir una brecha de dos victorias más el ‘average’ en la tabla.

Las viguesas se han reforzado con Iris Vennema y Marina Gea, dos jugadoras de mucho nivel. No obstante, el Azulmarino no se ha quedado atrás y le ha dado inicio a esta segunda vuelta con la incorporación de la ya legendaria Alba Torrens. Las baleares se acercan al encuentro con grandes sensaciones tras haber ganado 99-54 al Ardoi navarro en la anterior jornada, con Marta García como MVP de la jornada.

«Tenemos que jugarlo como si fuera una final. Nuestra idea es ir a ganar», dijo Antuña el jueves ante los periodistas, olvidándose de especular al tener el 'average' a favor por 19 puntos.

Por su parte, la capitana María España Almendro, se mostró ilusionada con el duelo. «Es un partido bonito de ver y bonito de jugar. Estamos todas muy motivadas y centradas en lo que viene. Queremos poder volver el domingo a Mallorca con la victoria. Creo que es el partido de la temporada por el rendimiento de los dos equipos hasta ahora», subrayó.

