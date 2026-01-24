El Azulmarino busca encarrilar el ascenso a la Liga Femenina Endesa

El Azulmarino se juega medio billete para el ascenso. El conjunto mallorquín afronta este sábado uno de los retos más difíciles de esta temporada al medirse a su gran rival en la Liga Femenina Challenge, el Celta Femxa Zorka, en el pabellón de Navia de Vigo (19 horas/CanalFeb.tv).

El bloque dirigido por Alberto Antuña encadena dieciséis victorias. Los números le permiten coronar la tabla, pero se enfrenta a un conjunto gallego que es el segundo y que en toda la competición solo ha perdido ante las mallorquinas (70-51). Un triunfo supondría abrir una brecha de dos victorias más el ‘average’ en la tabla.

Las viguesas se han reforzado con Iris Vennema y Marina Gea, dos jugadoras de mucho nivel. No obstante, el Azulmarino no se ha quedado atrás y le ha dado inicio a esta segunda vuelta con la incorporación de la ya legendaria Alba Torrens. Las baleares se acercan al encuentro con grandes sensaciones tras haber ganado 99-54 al Ardoi navarro en la anterior jornada, con Marta García como MVP de la jornada.

«Tenemos que jugarlo como si fuera una final. Nuestra idea es ir a ganar», dijo Antuña el jueves ante los periodistas, olvidándose de especular al tener el 'average' a favor por 19 puntos.

Por su parte, la capitana María España Almendro, se mostró ilusionada con el duelo. «Es un partido bonito de ver y bonito de jugar. Estamos todas muy motivadas y centradas en lo que viene. Queremos poder volver el domingo a Mallorca con la victoria. Creo que es el partido de la temporada por el rendimiento de los dos equipos hasta ahora», subrayó.