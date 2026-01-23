Vedat Muriqi celebra en este restaurante turco de Palma sus dos últimas victorias con el Mallorca

Vedat Muriqi celebró en el mismo restaurante de Palma sus últimas dos victorias del Mallorca en casa. Acudió a cenar a un local de comida turca cerca del Escorxador después de ganar contra el Elche en diciembre y ante el Athletic la semana pasada en Son Moix. Ante los rojiblancos consiguió un hat-trick que es histórico porque desde Güiza en 2008 ningún futbolista bermellón lo logró.

La mejor temporada de Muriqi con el Mallorca

El delantero kosovar está firmando su mejor temporada con el Mallorca desde que llegó procedente de la Lazio en enero de 2022. Lleva 14 goles después de 20 jornadas de Liga y solo está a un tanto de igualar su mejor registro como bermellón en el curso 22/23 en el que consiguió 15 dianas en el campeonato doméstico.

Sus buenos registros han despertado el interés del Fenerbahçe. Muriqi ya militó en el club turco en la temporada 2019/20 donde consiguió 17 goles. Fue su séptimo curso en el país otomano antes de marcharse a la Lazio por un cifra alrededor de los 20 millones.

Comida turca artesanal cerca del Escorxador

Vedat Muriqi conoce de primera mano las delicias turcas y ha encontrado en Maka Istanbul un lugar predilecto en Palma para seguir saboreando la gastronomía otomana.

El restaurante, ubicado en la calle Francesc Suau, está muy cerca de la Plaça de l'Escorxador. Los propietarios inauguraron hace unos nueve meses y ofrecen una carta con comida artesanal turca.

Sus especialides son el kebab, con la opción de carne de ternera angus, dürüms, pides, pizzas turcas y dos postres característicos del país: baklava y Seker pare.