Dopaje en Mallorca: el caballo Jagermeister CO da positivo

El ejemplar mallorquín Jagermeister CO y el ibicenco Mistic CR aparecen este viernes en el boletín oficial de la Federació Balear de Trot como los dos primeros casos de dopaje de 2026. A ambos se les realizó el control a lo largo de la última semana de 2025, al primero de ellos fue en la jornada Premium del 30 de diciembre, mientras que al pitiuso fue en la reunión del 28 de diciembre en el Hipòdrom de Sant Rafel.

A Jagermeister CO se le detectó la sustancia llamada procaína en un control tras lograr el triunfo en el ‘Premi Caen’, donde conquistó la victoria marcando un crono de 1:16’1 sobre los 2.650 metros. La procaina es un anestésico local que se usa con propiedades antiinflamatorias, actuando en el bloqueo de la conducción de impulsos nerviosos, por lo que alivia el dolor.

En el caso de Mistic CR, tras vencer el 28 de diciembre en la ‘Especial Nacionals’ de la reunión post navideña en el Hipòdrom d’Eivissa,se la detectó acetonido de triamcinolona, que afecta a las articulaciones en caso de infiltraciones. El acetonido de triamcinolona es un corticoide que se emplea para tratar afecciones articulares y es conocido por sus propiedades antiinflamatorias.

Mistic CR. / Joan Costa.

Tras este resultado, desde el 21 de enero se prohíbe temporalmente a ambos ejemplares su participación en competición hasta nueva orden, así como se abre expediente disciplinario a los entrenadores, Jaume Capellà y Jose Luis Torres y los propietarios, Cuadra C.O. y Cuadra Rosello Torres, respectivamente, de cada uno de los dos ejemplares.

Ante estos resultados se abre expediente por falta muy grave, prohibiendo la participación en carrera pública de ambos ejemplares hasta nueva orden. Ante todo ello se puede solicitar a un contraanálisis de estas muestras, mientras que también se pueden presentar nuevas diligencias para esclarecer los hechos ocurridos.

También cabe recordar que desde el pasado 20 de noviembre la Federació Balear de Trot ha detectado en total cuatro casos de dopaje, tres de ellas en carreras de carácter Premium disputadas en el Hipòdrom Son Pardo.