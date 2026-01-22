Rivillos: "El objetivo que tengo en la cabeza es traer la copa a España”

Mario Rivillos arranca este viernes la disputa de la UEFA Futsal Euro 2026 con la selección española. El jugador del Illes Balears Palma Futsal inicia una nueva aventura continental como capitán de España en un Europeo que se celebra hasta el 7 de febrero en Eslovenia, Lituania y Letonia, y en el que el combinado nacional buscará volver a reinar en Europa diez años después de su último título.

España competirá en el grupo C junto a Bielorrusia, Bélgica y la anfitriona Eslovenia. El debut llegará este viernes ante el conjunto esloveno (20:30 horas), en un estreno exigente frente a uno de los países organizadores. La fase de grupos continuará el lunes 26 ante Bielorrusia (17:30 horas) y se cerrará el jueves 29 frente a Bélgica (17:30 horas).

Para Mario Rivillos, esta Eurocopa tiene un significado especial. Diez años después de conquistar el título continental en 2016, el ala del Illes Balears Palma Futsal regresa a un Europeo, esta vez como capitán de la selección española. En aquella edición fue uno de los grandes protagonistas del éxito, firmando una actuación determinante que le consolidó como una de las referencias del fútbol sala europeo. Ahora, afronta el reto desde la experiencia, el liderazgo y la responsabilidad de portar el brazalete.

Ambicioso

Rivillos encara la cita continental con una mentalidad clara y ambiciosa. El capitán de la selección española subraya que el grupo llega con confianza y convencido de sus posibilidades, pero también con el máximo respeto al torneo y a cada rival. “La mentalidad es positiva, ganadora. Afrontamos el Europeo con las máximas ganas y la máxima ilusión posible”, señala en la antesala del debut.

El ala madrileño no esconde la dificultad que entraña una competición de este nivel, en la que no hay margen para el error. Para Rivillos, cada partido se vive como una final desde el primer día. “En un Europeo no hay rival pequeño y todos los partidos van a ser difíciles. Nuestro grupo no va a ser menos. Para nosotros son partidos de vida o muerte y tenemos que salir con esa mentalidad para no llevarnos ninguna sorpresa”, advierte.

Rivillos, durante un entrenamiento con España. / Palma Futsal

A nivel personal, el torneo vuelve a tener un valor especial para el jugador del Illes Balears Palma Futsal, que regresa a una Eurocopa una década después del título de 2016. Rivillos reconoce el peso de todo el camino recorrido hasta llegar de nuevo a una gran cita internacional. “Significa mucho. Hay mucho trabajo detrás para tener la oportunidad de estar aquí. Estoy muy feliz, con muchas ganas de empezar y de hacer un gran Europeo”, confiesa, con la mirada puesta en el objetivo final: “Ojalá podamos traer la copa a España”.

Como capitán, Rivillos asume su rol desde el liderazgo compartido y la experiencia acumulada, pero insiste en el carácter colectivo del equipo. “Intento aportar mi granito de arena, transmitir la experiencia competitiva y contagiarlo a mis compañeros, pero esto es un cúmulo de jugadores. No depende de una sola persona; confiamos todos en todos y vamos a ir a por todas”, remarca.

Además, el internacional español llega al torneo en un buen momento tanto en lo físico como en lo anímico, con la sensación de estar preparado para asumir el reto. “Me encuentro muy bien físicamente, mentalmente y anímicamente. Estoy en un buen momento y quiero aprovecharlo, seguir mejorando cada día y haciendo las cosas bien”, explica Rivillos, que no esquiva la ambición: “Después de diez años creo que toca dar un golpe sobre la mesa. Tenemos una oportunidad muy buena y el objetivo que tengo en la cabeza es traer la copa a España”.