Jaume Munar se despide del Open de Australia

Jaume Munar ha dicho adiós este jueves al Open de Australia. El mallorquín tenía un reto complicado por delante, como el de ganar al noruego Casper Ruud (3-6, 5-7, 4-6), que sigue de dulce esta semana en Melbourne.

Tras protagonizar una memorable remontada en la primera ronda ante el checo Dalibor Svrcina (3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5 y 6-3), Munar no pudo ante la superioridad del escandinavo, al que se había enfrentado en seis ocasiones y solo le había vencido en una. De esta forma, el balear se quedó con las ganas de alcanzar la tercera ronda por tercer Grand Slam consecutivo, cuando se estrenó en esa instancia en Wimbledon y logró repetirlo en el US Open, llegando hasta los dieciseisavos.

El de Santanyí no empezó bien el partido y no fue rival suficiente en el primer set, donde la superioridad del jugador nórdico fue clara. Tan solo se decidió por un break, pero la diferencia pudo ser mayor. Munar no estaba nada cómodo y se notó desde el principio.

Jaume Munar golpea la bola en el duelo ante Ruud. / Associated Press/LaPresse

La segunda manga fue mucho más igualada, donde el balear exhibió el nivel que ha alcanzado en los últimos meses. Las roturas de servicio no llegaban y ambos no permitían nada al resto. Sin embargo, cuando todo hacía indicar que el choque se iría al tie-break, Ruud le incomodó y consiguió hacerle un 'break' para poner el 6-5 y saque. Todo acabó en 7-5.

Si alguien era capaz de revertir la situación, ese era Munar. Un jugador capaz de sacar fuerzas de donde no las hay, y muy habituado a los partidos largos y remontadas. También dependía de si Ruud mantenía el nivel de los dos sets iniciales, porque el nórdico estaba muy fino con todos los golpes. Y siguió con la dinámica en el tercero, consciente de lo que era capaz su rival.

Ruud rompió el segundo turno de saque de su rival e impuso su superioridad total en el partido. Munar tuvo la oportunidad de volver al set, con las dos primeras bolas de break a favor de todo el encuentro. Sin embargo, Casper las sacó adelante, primero gracias a un error del isleño y el segundo con una bola profunda que tocó por poco la línea. El juego acabó con un 'ace' doloroso.

¿Qué decidirá Ruud?

Tras esta victoria, Ruud se enfrentará a un histórico del circuito como Marin Cilic, que es un experto en la pista dura de Australia a pesar de su larga edad. También estará pendiente de la situación de su mujer, a punto de parir en Noruega. Sobre el dilema de si seguir en el Open de Australia o viajar a su país para vivir el nacimiento de su hija, lo dejó más que claro:

"Es una situación interesante. Tengo que agradecerle a Maria por dejarme venir, en primer lugar. Sé que está en casa descansando, preparándose, y, salvo cuando juego, mi teléfono está encendido a todas horas, por si acaso. Si me llama y se pone de parto, probablemente no estaré aquí al día siguiente. Pero así es esto, la vida es más que tenis. Pero estaré aquí todo lo que pueda y todo lo que me deje Maria", reconoció.

Por el otro lado, Jaume Munar se despide de Australia y tan solo son dos tenistas españoles los que están en tercera ronda. Son Carlos Alcaraz y Alejandro Davidovich, que jugarán la próxima madrugada para acceder a octavos de final. Después de esa ronda solo quedaría uno, ya que se cruzarían en el camino. En cuanto a la modalidad femenina, mal papel español, que ya no cuenta con nadie.