Alberto Antuña, técnico del Azulmarino: "Tenemos que jugar ante el Celta como si fuera una final"

No lo dice abiertamente, pero Alberto Antuña tiene claro que medio billete para el ascenso a la Liga Femenina Endesa pasa por tumbar este sábado al Celta en el Pabellón de Navia (19 horas). “Tenemos que jugarlo como si fuera una final”, ha expresado este jueves el entrenador del Azulmarino.

Las mallorquines, líderes indiscutibles con dieciséis victorias y ninguna derrota, visitan a su máximo rival por dar el salto a la máxima categoría del baloncesto nacional, que solo han perdido un duelo, precisamente el de la primera vuelta en Inca (70-51). Precisamente sobre esta diferencia de diecinueve puntos, que puede ser clave en el 'average' a final de curso, se ha referido el preparador murciano. “Nuestra idea es ir a ganar. Para ellas es una final para agarrarse a la opción del ascenso directo y para nosotras es una oportunidad de dar un paso muy grande y dejarles a tres victorias. Espero no tener que pensar en el average durante el partido, pero es un renta muy importante”, ha subrayado ante los periodistas.

El técnico no ha reparado en elogios hacia el conjunto gallego. “Es un partido importante y especial por el rival porque está haciendo las cosas muy bien. Llevan catorce victorias consecutivas desde que perdieron en Inca contra nosotros. Es un equipo muy sólido, que con Iris Vennema y Marina Gea ha subido el nivel y mandan el mensaje de que quieren luchar por el ascenso directo. Tienen una identidad clara, son duras y agresivas”, ha destacado antes de ir más allá en su reflexión. “Vamos a un pabellón que es muy difícil, de los más complicados de la categoría y el partido tiene todos los ingredientes para ser de los mejores de la historia de la competición”, ha agregado.

Antuña, que considera que el Azulmarino “siempre es el favorito” en esta categoría, ha destilado ambición en su discurso, aunque es consciente de que tienen margen de error. “Es más clave para el Celta, pero queremos el 17-0 y abrir una brecha con ellas. La gente sabe de la importancia del partido, cuando vean el público y el pabellón lleno, la motivación estará ahí, no hay que darle ningún extra al partido. Ganando nos ponemos en una situación muy buena porque tendríamos más balas, pero si se pierde seguiremos dependiendo de nosotras”, ha finalizado.