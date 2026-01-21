Tenis de mesa
El Son Cladera TTC quiere más en la Europe Cup Women
Las mallorquinas se medirán al Linz AG Froschberg austríaco, un rival que llega procedente de la Champions, en cuartos de final de la segunda competición continental
El Son Cladera TTC mantiene su ambición cada vez que se sube a un avión. El conjunto mallorquín se medirá a un duro hueso en los cuartos de final de la Europe Cup Women -segunda categoría continental- ya que ha quedado emparejado con el Linz AG Froschberg austríaco, equipo descendido de la Champions League femenina. Todo un reto para las jugadoras de Lorenzo Sastre, que son conscientes del desafío que se les presenta por delante.
Las palmesanas, que accedieron a esta ronda como primeras del Grupo A en el Stage 2 celebrado en Lille (Francia), aspiran a dar la talla en una competición que se disputará en febrero y que evidencia su fabuloso nivel. Siguiendo el formato de la ETTU, el Son Cladera disputará el partido de ida como local (11–12 de febrero), mientras que la vuelta tendrá lugar en Austria (14–15 de febrero).
Por su parte, el MIRÓ Ganxets Costa Daurada de Reus, el otro equipo español de la competición, llega a los cuartos de final procedente del Stage 2 de la Champions League, y se medirá al conjunto croata STK Dr. Časl, que quedó segundo en el grupo B. La ida se jugará en Croacia (11–12 de febrero) y la vuelta en Reus (14–15 de febrero).
