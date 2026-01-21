La retirada del Arabay reduce a ocho ciclistas la presencia balear en la Challenge Ciclista Mallorca

La Challenge Ciclista Mallorca ha visto redudica su participación local a ocho ciclistas después de confirmarse la no participación del Illes Balears–Arabay, equipo que no estará en la prueba tras su disolución y que dejará sin competir a Xavi Cañellas, Joan Gamundí y Joan Albert Riera.

De este modo, la representación balear queda fijada en tres mujeres y cinco hombres, repartidos entre la Challenge femenina y la masculina, en una edición marcada también por el peso de la historia: la última victoria mallorquina en la prueba masculina se remonta al 11 de febrero de 2009, cuando Toni Colom se impuso en la cuarta etapa de la XVIII edición, con salida y llegada en Bunyola, su localidad natal. Aquel triunfo le permitió situarse como líder del Gran Premio Illes Balears y acabar conquistando la clasificación general, firmando el último gran éxito local en la carrera.

Tres corredoras en la Challenge femenina

En la Challenge femenina, que se disputa del 24 al 26 de enero con tres pruebas, la presencia balear contará con Iurani Blanco, Marga López y Maria Magdalena Deyà. Blanco competirá con el Human Powered Health, López lo hará formando parte de la Selección Española, mientras que Deyà tomará la salida con el Cantabria Deporte–Río Miera. En las dos primeras ediciones de la prueba, la corredora mallorquina que más cerca estuvo del podio fue Mavi García, tercera en el Trofeo Palma de 2024, con final en el Castillo de Bellver, el mejor resultado local hasta la fecha.

Cinco mallorquines en la prueba masculina

En la Challenge masculina (del 29 de enero al 2 de febrero), la representación de la isla estará encabezada por Enric Mas, uno de los referentes del ciclismo nacional, que competirá con el Movistar Team. Junto a él, la Selección Española alineará a Francesc Bennàssar, Jordi Artigues, Jaume Barceló y Joan Martí Bennàssar. El ibicenco Marc Torres completará el bloque masculino balear en la edición de este año.