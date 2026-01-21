Pinarello, nuevo Gold Sponsor de la Mallorca 312 OK Mobility

La Mallorca 312 OK Mobility, el evento ciclista más demandado de Europa, consolida su posicionamiento internacional con la incorporación de Pinarello como Gold Sponsor para los próximos tres años.

La prueba, que se celebrará el sábado 25 de abril de 2026 en Playa de Muro, reunirá a 8.500 ciclistas procedentes de 79 países, convirtiendo a Mallorca en el epicentro del ciclismo internacional y consolidando a la Mallorca 312 OK Mobility como una cita imprescindible de referencia dentro del calendario ciclista europeo.

La incorporación de Pinarello como Gold Sponsor confirma el vínculo entre la Mallorca 312 OK Mobility y marcas líderes del sector que comparten una misma visión del ciclismo basada en la excelencia, la innovación y la experiencia del ciclista.

Xisco Literas, CEO de la Mallorca 312 OK Mobility, manifestó: “Contar con una marca histórica en el mundo del ciclismo como Pinarello como Gold Sponsor de la Mallorca 312 OK Mobility es un hito muy significativo para nuestro evento. Es clara la relación de Pinarello con equipos ciclistas profesionales de primer nivel como el Pinarello-Q36.5 Pro Cycling y el INEOS Grenadiers. Además, Pinarello demuestra su intención de estar al lado del ciclista aficionado apostando por una marcada presencia en las mejores cicloturistas del mundo como son la Maratona Dles Dolomites y la Mallorca 312”.

La edición 2026 de la Mallorca 312 OK Mobility continuará apostando por un modelo de crecimiento sostenible, el cuidado del ciclista local e internacional y una organización muy cuidada, manteniendo su carácter propio de la isla y su estrecha conexión con la industria ciclista mundial.

El presidente de Pinarello, Fausto Pinarello, afirmó: “Estamos encantados de asociarnos con la Mallorca 312 OK Mobility como Gold Sponsor. En Pinarello siempre nos ha movido una pasión por la excelencia y la innovación, valores que compartimos con este evento de primer nivel. Mallorca es un destino icónico para nuestro deporte, y estamos orgullosos de formar parte de un evento que reúne a ciclistas de todo el mundo. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso con el apoyo a la comunidad ciclista global, y esperamos con ilusión formar parte de ella”.

Con esta nueva alianza, la Mallorca 312 OK Mobility destaca en su papel como plataforma de referencia para las grandes marcas del ciclismo y como punto de encuentro entre deportistas, industria y territorio.