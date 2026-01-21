Jaume Munar busca sorprender a Casper Ruud en el Open de Australia

Jaume Munar se enfrenta este jueves (10 horas/Eurosport) a un desafío relevante ante uno de los mejores del mundo, el noruego Casper Ruud, en el último turno de la pista Margaret Court, la segunda en relevancia del recinto. El de Santanyí sabe que deberá elevar el nivel si quiere tener opciones ante el de Oslo, duodécimo jugador de la ATP, y que está pendiente de su pronta paternidad.

Tras protagonizar una memorable remontada en la primera ronda ante el checo Dalibor Svrcina (3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5 y 6-3), después de cuatro horas y media de partido, Munar se enfrenta a un duro hueso.

Será el sexto cara a cara entre ambos y las estadísticas son claras a favor del escandinavo, que ha ganado cinco de ellas, incluidas las tres del 2025, en el Abierto de Australia del pasado año, donde ya jugaron, en Dallas y en el Masters 1000 de Roma. Munar solo consiguió vencer en Tokio, en 2022.

Ya había perdido otros dos partidos con Ruud, con el que ha entrenado en la Rafa Nadal Academy, antes de esa cita. El noruego, de 27 años, ha acariciado varias veces el título de Grand Slam. Dos veces fue finalista de Roland Garros, superado por el propio Nadal y Novak Djokovic, y una en el Abierto de Estados Unidos, cuando ganó Carlos Alcaraz su primer grande, en 2022. Aun así, presume de catorce títulos, con el Masters 1000 de Madrid y en Estocolmo en 2025 como los más recientes.

Munar, apelando a su solidez desde el fondo de cancha y a un manual de juego más ofensivo y en sus manos, sueña con alcanzar la tercera ronda por tercer Grand Slam consecutivo, cuando se estrenó en esa instancia en Wimbledon y logró repetirlo en el US Open, llegando hasta los dieciseisavos. De hecho, en la hierba londinense, Munar rompió su techo y una racha de 0-11 en partidos de segunda ronda en los ‘grandes’. Ahora quiere mucho más.

Alcaraz y Davidovich ganan

Por su parte, Alejandro Davidovich venció al estadounidense Reilly Opelka (3-6, 6-7, 7-5, 6-4 y 4-6) en un duelo maratoniano que rozó las cuatro horas. Su próximo rival, mañana, será el estadounidense Tommy Paul. Por su parte, Alcaraz superó al alemán Yannick Hanfmann (7-6 (4), 6-3 y 6-2), que vendió muy cara su derrota. El murciano se enfrentará al francés Corentin Moutet, un tenista excéntrico en la pista.n