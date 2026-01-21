El Fibwi Mallorca se refuerza con el ala pívot Fallou Niang

El Fibwi Mallorca refuerza su plantilla tras una primera vuelta notable. El conjunto de Pablo Cano incorpora de forma temporal al ala pívot Fallou Niang, de 2,02 metros de altura. El jugador, nacido en Palma, llega procedente del Mataró de Segunda FEB para ocupar la ficha que dejó libre Loïc Menuge, que abandonó el club al terminar el 2025, cuando terminó contrato.

Niang conoce perfectamente a sus nuevos compañeros al haberse enfrentado a una buena parte de ellos la pasada temporada en las filas del Palmer Basket. Esta temporada, en el equipo catalán, ha disputado un total de doce encuentros, promediando una media de 23,59 minutos con 8,6 puntos, 6,5 rebotes y 0,9 asistencias por partido.

En su estancia en el bando turquesa la pasada campaña, jugó un total de 31 encuentros entre liga regular, Copa de España y eliminatorias de ascenso. Con una media de 21,33 minutos, anotó cinco puntos, capturó 4,8 rebotes y repartió 0,9 asistencias por choque, siendo un jugador destacado dentro del equipo mallorquín. Y más allá de su experiencia en clubes, destaca por su presencia y participación en el circuito 3x3 siendo además un jugador destacado habiendo logrado el bronce en el Mundial sub-23 de 2024.

Con su incorporación, el Fibwi refuerza así su juego interior ante un mes de febrero clave para los intereses del club palmesano, que se sitúa en la novena plaza, que otorga acceso al play-off de ascenso a la ACB.