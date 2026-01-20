El Real Madrid juega contra el Mónaco... ¿y contra el Bernabéu?

La Champions es la zona de confort del Real Madrid. Y después de lo vivido el pasado sábado en el Bernabéu, el abrigo de la Copa de Europa es más que necesario para los blancos. Con la grada pidiendo la dimisión de Florentino Pérez y señalando afiladamente a los tres jugadores que desafiaron a Xabi Alonso (Vinícius, Bellingham y Valverde), los de Concha Espina reciben al Mónaco en medio de un clima enrarecido y del escepticismo de aficionados y jugadores con el nuevo inquilino del banquillo: un sobreactuado Álvaro Arbeloa

Arbeloa y la caza de brujas

Precisamente el técnico ha insistido en la caza de brujas abierta contra el palco y el césped: "Os veo muy preocupados por los pitos. Sé cómo es el público del Bernabéu. Se lo he dicho a los jugadores. Si hay alguien justo es el público del Bernabéu. Las pitadas debilitan al equipo. Sé que hay campañas para debilitar al Madrid y por quién están organizadas. No me van a engañar". Lanza la piedra y esconde la mano, porque se limita a decir que sabe quién organiza las campañas, pero no da nombres.

Kylian Mbappé también ha ofrecido su versión sobre lo ocurrido, aprovechando para lanzar un mensaje al madridismo: "¿Los pitos? Tendrían que haber pitado a todos los jugadores. No es culpa de Vinicius, sino de todos". El francés ofreció un diagnóstico más mesurado y racional que su entrenador, pero también se mostró incisivo a la hora de responder las preguntas: "¿De dónde sacáis que había problemas de Xabi con los jugadores? Decir que Xabi no ha triunfado no es verdad porque solo ha perdido una competición. Ha pasado lo que ha pasado. Es una decisión del club y hay que respetarla".

El francés insistió en defender a Vinícius, el centro de los pitos de la afición: "Vini, como tú, como ella, como todos, es un ser humano. Es un grandísimo jugador. Es un tipo increíble, tengo la suerte de conocerle y le tengo mucho cariño. Tenemos que protegerle mejor para que no esté solo contra la gente. No está solo en el Madrid. Todos estamos con él. Si está a su mejor nivel es uno de los mejores del mundo. Yo no soy Vini y no soy nadie para darles consejos. Lo único que es mi responsabilidad es cuidarle, protegerle... Cuando Vinícius está feliz, es diferente".

A por el Top-8 de la Champions

El Real Madrid es actualmente séptimo en Champions, lo que le permitiría evitar la ronda de los octavos de final, pasando directamente a cuartos. Tiene nueve puntos, pero el problema es que el 20º tiene solo tres menos, por lo que los blancos deben ganar al Mónaco en casa y, probablemente, sacar algo en Lisboa ante el Benfica de Mourinho la semana que viene. Arbeloa resolvió el sábado su estreno en el coliseo blanco ante el Levante moviendo bien las piezas al descanso. Arda revitalizó al equipo en la segunda mitad y todo apunta a que será titular en este compromiso ante un Mónaco que luce mejor en Europa que en la liga francesa. El entrenador cumple hoy una semana en el banquillo madridista, con su tercer partido al mando, mientras busca dar con la tecla que no dio Xabi para convencer a su vestuario sobre su propuesta de juego. Aún se desconoce la identidad que quiere dar al equipo porque por el momento de lo único que ha hablado es de la mejora en la parcela física. En lo que coincide con Florentino Pérez, lo que le llevó a recuperar a Antonio Pintus.

La derrota del Barcelona en San Sebastián en Liga ha acercado al Madrid de Arbeloa a un punto de los de Flick, lo que ha elevado el ánimo del grupo antes de afrontar una semana exigente con los compromisos ante el Mónaco y el Villarreal, el próximo sábado. Hay curiosidad por ver cómo recibe el Bernabéu al equipo de nuevo, y especialmente a Vinícius. Si hay tregua o sigue la oleada de críticas a jugadores y presidente. Arbeloa lo tiene claro: "Si hay alguien justo es el público del Bernabéu. Estamos trabajando para que vean el juego que les gusta. Sabemos que estarán de nuestro lado".