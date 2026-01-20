Fútbol sala
El Palma Futsal ficha al brasileño Gui Lima y lo cede al Noia
El cierre de 24 años llega procedente del Campo Mourão y firma por tres temporadas
El Illes Balears Palma Futsal continúa planificando el futuro de su plantilla y ha cerrado la incorporación de Gui Lima, una apuesta a medio y largo plazo para reforzar la parcela defensiva. El cierre brasileño firma un contrato por tres temporadas, más dos opcionales, y jugará cedido en el Noia Portus Apostoli hasta el próximo 30 de junio.
Guilherme Antônio de Lima (Campo Mourão, 2001) se ha formado íntegramente en el club de su ciudad natal, Campo Mourão, en el que ha desarrollado toda su carrera deportiva. Tras completar su etapa formativa en la base, se incorporó al primer equipo en 2021, acumulando experiencia en la élite del fútbol sala brasileño y consolidándose como un jugador con proyección en tareas defensivas.
Facilitar su adaptación a la Liga
El Illes Balears Palma Futsal ha visto en Gui Lima un perfil interesante de futuro, especialmente por su fiabilidad atrás, su capacidad de crecimiento y su margen de mejora. Con el objetivo de facilitar su adaptación al fútbol sala español y permitirle acumular minutos de competición, el club ha decidido que el jugador se incorpore de inmediato al Noia Portus Apostoli en calidad de cedido.
Esta cesión responde a una planificación deportiva clara: ofrecer al jugador un contexto competitivo en el que pueda crecer, adaptarse al ritmo de la Primera División y ganar experiencia antes de su incorporación al primer equipo balear, donde la alta competencia actual limita sus opciones de minutos a corto plazo.
Con esta operación, el Illes Balears Palma Futsal refuerza su estrategia de captación y desarrollo de talento joven, trabajando con antelación en la construcción de plantillas sólidas y competitivas de cara a las próximas temporadas.
