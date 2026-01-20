El mallorquín Rafel Obrador se marcha cedido al Torino

El mallorquín Rafel Obrador estará cedido en el Torino hasta final de temporada. El jugador formado en la cantera del Real Mallorca firmó por el Benfica este verano procedente del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Sin embargo, no estaba gozando de minutos en el equipo portugués, dirigido por José Mourinho, y se marcha en calidad de préstamo al equipo italiano, que además se guarda una opción de compra por el lateral izquierdo, según anuncia el comunicado emitido por el conjunto turinés.

El de Campos tan solo había disputado 68 minutos con el primer equipo del Benfica esta temporada. Fue en la segunda jornada de la Liga portuguesa, con victoria por 3-0 ante el Tondela. Desde entonces, no ha vuelto a jugar y se ha caído de la convocatoria hasta en siete ocasiones. Obrador también había sumado dos apariciones con el filial de las 'águilas', que milita en la segunda categoría del fútbol portugués.

Su debut en el fútbol profesional fue con los bermellones en Primera de la mano de Vicente Moreno, a la edad de 16 años y 146 días: el segundo más joven en la historia del Mallorca (tras Luka Romero). Fue en la última jornada de la Liga 2019/20, ante Osasuna en El Sadar. Un partido que acabó en empate (2-2).

De esta manera, el canterano mallorquinista e internacional sub-21 emprende una nueva aventura tras haber pasado anteriormente por el Real Madrid, club al que se marchó cuando se fue del Mallorca en el 2020 y en el que estuvo cinco temporadas (dos en el juvenil y tres en el Castilla), y el Deportivo de La Coruña, donde estuvo cedido el pasado curso por el conjunto merengue.