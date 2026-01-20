Fútbol | Internacional
El mallorquín Rafel Obrador se marcha cedido al Torino
El lateral izquierdo, formado en la cantera del Mallorca, no estaba gozando de minutos en el Benfica y sale en calidad de préstamo al club italiano de la Serie A
El mallorquín Rafel Obrador estará cedido en el Torino hasta final de temporada. El jugador formado en la cantera del Real Mallorca firmó por el Benfica este verano procedente del Real Madrid para las próximas cinco temporadas. Sin embargo, no estaba gozando de minutos en el equipo portugués, dirigido por José Mourinho, y se marcha en calidad de préstamo al equipo italiano, que además se guarda una opción de compra por el lateral izquierdo, según anuncia el comunicado emitido por el conjunto turinés.
El de Campos tan solo había disputado 68 minutos con el primer equipo del Benfica esta temporada. Fue en la segunda jornada de la Liga portuguesa, con victoria por 3-0 ante el Tondela. Desde entonces, no ha vuelto a jugar y se ha caído de la convocatoria hasta en siete ocasiones. Obrador también había sumado dos apariciones con el filial de las 'águilas', que milita en la segunda categoría del fútbol portugués.
Su debut en el fútbol profesional fue con los bermellones en Primera de la mano de Vicente Moreno, a la edad de 16 años y 146 días: el segundo más joven en la historia del Mallorca (tras Luka Romero). Fue en la última jornada de la Liga 2019/20, ante Osasuna en El Sadar. Un partido que acabó en empate (2-2).
De esta manera, el canterano mallorquinista e internacional sub-21 emprende una nueva aventura tras haber pasado anteriormente por el Real Madrid, club al que se marchó cuando se fue del Mallorca en el 2020 y en el que estuvo cinco temporadas (dos en el juvenil y tres en el Castilla), y el Deportivo de La Coruña, donde estuvo cedido el pasado curso por el conjunto merengue.
Suscríbete para seguir leyendo
- Solo faltaría que el Mallorca tuviese que pedir perdón por ser beneficiado por el VAR
- Juzgan a una pareja por tener en Mallorca el mayor criadero ilegal de tortugas de Europa
- Palma cancela el programa de Sant Sebastià: una decisión insólita que no tiene precedentes
- El Sant Sebastià alternativo mantiene su programa pese a la cancelación de los conciertos oficiales
- Estos son los actos de Sant Sebastià que se mantienen en Palma tras la suspensión del programa oficial
- Baleares pone en marcha el 'cheque canguro': ayudas de hasta 4.000 euros para la contratación de empleadas del hogar
- Identificado el cadáver que apareció el sábado en la playa de Costa de los Pinos
- Las solicitudes de ingreso en las Fuerzas Armadas se duplican en dos años