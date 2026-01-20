Jaume Munar también abre con victoria el cuadro de dobles en Australia

El mallorquín Jaume Munar ha comenzado con buen pie su participación en el cuadro de dobles del Australian Open 2026, donde compite junto al valenciano Pedro Martínez. La pareja española superó con solvencia la primera ronda y ya se encuentra entre las 32 mejores del torneo. En la madrugada del lunes, el de Santanyí debutó con triunfo en el cuadro individual.

En su estreno, Munar y Martínez se impusieron a la pareja formada por Pruchya Isaro (Tailandia) y Niki Kaliyanda Poonacha (India) por 7-6(3) y 7-5, en un encuentro que se prolongó durante 1 hora y 52 minutos. El primer set se resolvió en un tie-break tras varios juegos largos y momentos de máxima igualdad, mientras que en el segundo los rivales, que jugaron como invitados de la organización (wildcards), lograron romper pronto el servicio. Lejos de acusar el golpe, los españoles reaccionaron con firmeza, recuperaron el break y cerraron el partido con autoridad.

En la segunda ronda (ronda de 32), la dupla española se medirá al ganador del duelo entre los chinos Juncheng Shang / Zhizhen Zhang y la experimentada pareja formada por Matthew Ebden y Rajeev Ram (Australia / Estados Unidos); este último considerado uno de los grandes especialistas del circuito de dobles.

Ganó en su estreno en individuales

Munar, que ocupa actualmente el puesto 112 del ranking ATP de dobles, firmó su mejor resultado en Melbourne en 2025, cuando alcanzó la tercera ronda (en individuales). Este triunfo refuerza su buen inicio de torneo, ya que el mallorquín disputó en la madrugada del lunes su primer partido, protagonizando una memorable remontada ante el checo Dalibor Svrcina. El tenista de Santanyí salvó un punto de partido y se impuso por 3-6, 6-2, 6-7(5), 7-5 y 6-3, tras cuatro horas y media de intensa batalla, accediendo así por tercera vez en su carrera a la segunda ronda del Abierto de Australia.

Por su parte, Pedro Martínez llegó al dobles tras caer eliminado en la primera ronda del individual, donde fue superado por Novak Djokovic en tres sets (6-3, 6-2 y 6-2). El triunfo permitió al serbio alcanzar su victoria número 100 en Melbourne, aunque el valenciano ha encontrado en el dobles una nueva oportunidad para seguir avanzando en el primer Grand Slam de la temporada.