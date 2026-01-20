Il Capo Mar y Green de Larre triunfan en unas especiales pasadas por agua

En una desapacible jornada matinal en la ‘Diada de Sant Sebastià’, disputada este martes en el Hipòdrom Son Pardo, tan solo pudieron disputarse las cinco primeras carreras de la reunión.

Las cuatro iniciales coincidieron con carreras Premium, donde las dos pruebas especiales, el ‘Premi Sant Sebastià’ y el ‘Premi Ciutat de Palma’, centraron toda la atención con victorias de Il Capo Mar –con Joan Toni Riera– y Green de Larre, con Mateu Riera ‘Prim’.

En la prueba con la que comenzó la reunión del patrón de Palma, Il Capo Mar conquistó la victoria en la reservada para nacionales. El ejemplar de la Peña Bonanza firmó un triunfo muy sobrado donde ‘Es Boveret’ pudo dedicar la victoria, con fusta hacia el cielo en los últimos metros de carrera.

El mal estado de la pista llevó a la suspensión de la sesión de tarde en el Hipódromo de Son Pardo / S. Roig

Este ‘Sant Sebastià’ fue la única de las cinco carreras que se disputaron donde todavía la pista de competición estaba en mejores condiciones, a partir de ahí se convirtió en un ‘sálvese quien pueda’ para el resto de participantes.

En el ‘Premi Ciutat de Palma’ para internacionales, Green de Larre, con Mateu Riera, logró su segundo triunfo consecutivo en esta prueba para velocistas.

La pista, impracticable

Una pista impracticable no permitió una mejor marca; aun así, terminó con un crono de 1:15’5 sobre los 1.650 metros.

Gybor Well, con Toni Frontera, fue el que tomó el mando de las operaciones en una salida que no se pudo lanzar tras el autostart por el mal estado de la pista. Una galopada inicial de Falcon d’Espace, con Jaume Fluxà, dejó en bandeja el dominio inicial del ejemplar de la Scuderia Santese.

Green de Larre (1), con Mateu Riera, por delante de Foudre Dairpet (3) en el ‘Ciutat de Palma’ / S. Roig

En cabeza del grupo, recibió resistencia de un impetuoso Green de Larre por tomar el mando de la misma. Un cruce de miradas entre Toni Frontera y Mateu Riera dejó clara la decisión de seguir liderando el recorrido del profesional de Son Ferriol.

A falta del último parcial, Green de Larre lo volvió a intentar saliendo de la estela de Gybor Well. En esta ocasión sí consiguió su objetivo, permitiéndose el lujo el pequeño de los tres hermanos Riera, ‘Prim’, de firmar su segundo éxito en esta jornada. En la segunda carrera venció con Kaa de Fontaine.

El ‘Premi Gengis Khan’, preparatoria para el ‘Gran Premi Nacional’ que debía celebrarse en la sesión vespertina, queda aplazado para el próximo día 31. El resto de carreras quedaron suspendidas.